Tamara Falcó reaparece sonriente tras la defensa de su madre

MADRID, 9 (CHANCE)

La revista ¡HOLA! ha desvelado este jueves en exclusiva la firma por la que Tamara Falcó ha apostado el día de su boda: 'Sophie et Voilà', una marca 'made in Spain' con sede en Bilbao especializada en diseños de novia de alta costura. Una noticia que acaba con las especulaciones que ha habido a lo largo de estas semanas sobre el vestido o los vestidos que lucirá la Marquesa de Griñón el día más importante de su vida con Íñigo Onieva.

Tras este bombazo informativo, al que se añade las demoledoras declaraciones que Isabel Preysler ha lanzado contra Mario Vargas Llosa -también en la revista anteriormente citada- por hablar de su hija en uno de sus relatos, Tamara ha reaparecido. Lo ha hecho en la tarde de este jueves. La influencer salía de su casa y se mostraba de lo más sonriente, reflejando así que la polémica del escritor le importa lo más mínimo y que está centrada en su boda.

Tras preguntarle por la firma que ha elegido para su vestido de novia, le hemos preguntado por la polémica que ha habido con Vargas Llosa y la defensa que su madre ha hecho públicamente, pero Tamara no ha querido hacer ningún comentario al respecto. Parece que le da igual todo lo que venga del escritor, al que no le va a dedicar ni un solo minuto de su tiempo.

Además, Tamara ha acudido esta noche a 'El Hormiguero' y ha hablado de su boda, asegurando que está con "un estrés tremendo porque hay que hacer un montón de cosas y todo el mundo te dice que hay muchas cosas, yo pienso, pero si quedan 5 meses* pero siempre salen cosas".

Pablo Motos le preguntaba también por la firma elegida para el gran día y Tamara desvelaba estar "súper contenta porque las niñas de Sophie let Voilá las conocí hace bastante y estoy súper contenta de que sea de ellas. Además, también de que sea made in Spain". De esta manera, no cabe duda de que la hija de la Preysler está saboreando un momento maravilloso, sin dejar que nada ni nadie empañe su felicidad.