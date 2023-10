Tamara Falcó recuerda emocionada a su padre: "Siempre le escogería a él"

MADRID, 19 (CHANCE)

Después de Ana Obregón, Manuel Díaz 'El Cordobés' o Lolita Flores, este miércoles la protagonista de 'El musical de tu vida' ha sido Tamara Falcó. En su mejor momento, y disfrutando de una luna de miel permanente con Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón ha visto los episodios más destacados de sus casi 42 años de existencia resumidos en diferentes actuaciones musicales, y no ha podido evitar emocionarse al recordar -emocionada hasta las lágrimas- a su padre, Carlos Falcó.

Tan simpática y espontánea como siempre, la socialité se ha sincerado con Carlos Sobera y, además de revelar cómo era de especial su relación con el recordado marqués de Griñón -fallecido por Coronavirus en 2020, al inicio de la pandemia-, también ha desvelado qué opinaría su progenitor de Íñigo.

TAMARA SE EMOCIONA AL HABLAR DE CARLOS FALCÓ

"Le echo muchísimo de menos porque fue un gran padre y era todo un señor. Si me dieran a elegir yo siempre volvería a escoger a mi padre. Siento tanto su pérdida porque ha sido maravilloso y eso es un regalo. Fue una bendición y estoy muy agradecida" ha confesado muy emocionada al recordar al marqués de Griñón.

Y es que como ha revelado, a pesar de que sus padres se separaron cuando ella era solo una niña, tuvo la suerte de disfrutar de muchísimos momentos con su 'papi' como a ella le gustaba llamarle: "Al separarse pasábamos mucho tiempo juntos en el campo durante los fines de semana, que era cuando podía verle. Era genial, era maravilloso. Somos cinco hermanos y siempre nos ha apoyado a todos", ha relatado.

"Yo le contaba todo a mi padre, era mi confidente. Siempre estaba ahí. Mi padre era una de esas personas que se levantaba cada día para cambiar el mundo y para hacerlo mejor para todos", ha asegurado intentando no romperse, reconociendo que aunque le echa mucho de menos, se siente agradecida por la suerte que tuvo al haber podido disfrutar tanto de él.

Un momento lacrimógeno en el que Tamara ha hecho gala de su sentido del humor al desvelar entre risas una anécdota con su padre que recuerda con especial cariño: "Yo pasaba mucho tiempo con él en el campo y me pasaba el día leyendo en el cuarto la Biblia. Y un día vino y me dijo '¿qué haces Tamara, estás metida en las drogas?'", ha narrado divertida.

ISABEL PREYSLER COLECCIONA LAS REVISTAS EN LAS QUE APARECE SU FAMILIA

No solo sobre Carlos Falcó ha hablado Tamara en 'El musical de tu vida', ya que con la espontaneidad que la caracteriza -y tras ver algunas de las mejores portadas de revista que ha protagonizado desde que era una niña- ha revelado un aspecto hasta ahora desconocido de su madre.

Y es que como ha asegurado, a Isabel Preysler le gusta coleccionar las publicaciones en las que aparecen ella y sus hijos y tiene "álbumes" con todas las revistas. "A mí me hace gracias verlas, pero es verdad que mi madre en eso es mucho más femenina que yo, guarda todas las cosas" ha apuntado.

LOS FALCÓ Y LOS PREYSLER

En este completo recorrido por su vida, no podían faltar sus hermanos, con los que la marquesa de Griñón tiene una maravillosa relación. Como ha relatado, está en contacto continuamente con todos ellos, 4 por parte paterna -Manolo, Xandra, Duarte y Aldara Falcó- y otros 4 por parte materna: Chabeli, Julio José, Enrique Iglesias y Ana Boyer.

Asegurando que tiene un calendario para acordarse de los cumpleaños de todos sus hermanos y sus sobrinos -"son muchos" ha apuntado risueña- Tamara ha revelado que tiene dos grupos de WhatsApp tiene con sus hermanos: "Tengo uno por el lado Falcó y otro por el Preysler" ha explicado, confesando divertida que en ocasiones Julio José se va del grupo porque hablan demasiado y es ella la que vuelve a meterlo en cuanto se da cuenta.

SU 'CONVERSIÓN RELIGIOSA'

Tratándose de un musical sobre su vida, Tamara no ha pasado por alto algo que la marcó especialmente y cambió profundamente su manera de vivir y de pensar: su conversión al cristianismo cuando tenía 27 años. "No fue una llamada como tal lo que sentí, sino que fue poco a poco. El verano que mi padre se separó por tercera vez, me fui con él al campo y compré la Biblia. Iba leyendo y las escrituras empezaron a tener sentido", ha explicado, reconociendo que Jesucristo "me cambió la vida" y descubrir y abrazar la fe es una de las mejores cosas que le ha pasado.