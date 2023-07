Tamara Falcó se reencuentra con Íñigo Onieva a cuatro días de su boda para visitar a su futura suegra, Carolina Molas

MADRID, 5 (CHANCE)

Manteniendo la magia antes de su boda, y cumpliendo con la tradición, Tamara Falcó e Íñigo Onieva están pasando separados los días previos a convertirse en marido y mujer. La marquesa de Griñón se ha instalado en la casa de Isabel Preysler desde que regresó de Nueva York tras asistir a la última prueba de su vestido de novia en el atelier central de Carolina Herrera, y en los últimos días no había visto a su prometido.

Sin embargo, hay pequeños detalles todavía por ultimar de cara a este sábado -cuando la pareja se dará el 'sí quiero' en el palacio El Rincón-, y uno de ellos pasa por cumplir con diferentes compromisos familiares. Así, a pesar de los nervios propios de los novios, y de lo que todavía tienen que concretar estos días, la socialité y el empresario han hecho un hueco en sus apretadas agendas para visitar a sus respectivas 'suegras'.

Demostrando la maravillosa relación que ambos mantienen con su futura familia política, Íñigo acudía este martes a primera hora de la tarde a la residencia de Isabel Preysler en la madrileña urbanización de Puerta de Hierro. Después de escasos minutos en el interior poniéndose al día con Tamara -ya que llevaban varios días sin verse- en los que no sabemos si llegó a ver a la 'reina de corazones', los novios abandonaban el lugar a toda velocidad para dirigirse a la casa de Carolina Molas en La Moraleja.

Intentando no ser captados por las cámaras y guardando silencio sobre cómo están viviendo estos días previos a su boda, la marquesa y su prometido entraban directamente en coche al chalet y esperaban hasta que se cerraban completamente las puertas para abandonar el vehículo y acudir al encuentro de la madre de Íñigo.

Una reunión que tampoco duraba demasiado y que Tamara abandonaba en primer lugar sin su futuro marido. El chófer de Isabel Preysler entraba hasta el interior del domicilio de Carolina Molas, de donde salía al minuto con la marquesa en la parte de atrás del monovolumen esquivando a la prensa y sin confesar cómo se siente a cuatro días de su enlace.

Poco después era Íñigo el que abandonaba la casa de su madre, ante la atenta mirada de la empresaria, para regresar a su piso en el centro de Madrid, que Tamara no pisará hasta que no se den el 'sí quiero'. Muy discreto, el ingeniero ha evitado dar detalles sobre su tarde 'de madres' y no ha contado qué tal habían transcurrido sus visitas a Isabel y a Carolina. Muy discreto, tampoco se ha pronunciado sobre el ingreso de Mario Vargas Llosa por Covid-19 coincidiendo con la cuenta atrás para su boda.