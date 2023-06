Tamara Falcó revela en 'El Hormiguero' uno de los platos que no faltará en su boda

MADRID, 22 (CHANCE)

La gran fecha se aproxima y empezamos a conocer algunos de los detalles que formarán parte del gran día de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. En esta ocasión ha sido la propia novia la encargada de revelar uno de los detalles de los que podrán disfrutar los invitados a su enlace le próximo 8 de julio.Sin lugar a dudas uno de los puntos fuertes de esta boda será el banquete, que esta preparando Eneko Atxa, y que Tamara está supervisando muy de cerca. "He pedido tu pollo Pablo, está megapedido. Hay que ampliar horizontes", le aseguró a su compañero ante la insistencia de este de continuar con su dieta también en un día tan especial. "Vais a flipar todos cuando os ponga el pichón, querréis mi pollo", bromeaba con el resto de acompañantes de la mesa de debate.Aunque la hija de Isabel Preyser no ha querido revelar nada relevante sobre el gran día para mantener a todos los invitados con la incertidumbre hasta el último momento, Tamara sí que confirmó alguno de los platos que no faltarán en el menú: "La verdad es que el sushi es como el italiano de los setenta, ya todos comen pescado crudo".Muy pendiente de todos y cada uno de los detalles, Tamara reconoció que está empezando a entender a muchas de las novias con las que trabajó para El Rincón mucho antes de que tuviera la suya en mente. "Estuve un tiempo en el mundo de las bodas, trabajando en El Rincón. No entendí por qué las novias se estresaban tanto por cosas como los cubretacones. Pues ahora me está empezando a pasar", ha confesado.