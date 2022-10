Tamara Falcó rompe su silencio tras sus declaraciones tan desafortunadas

MADRID, 6 (CHANCE)

Tamara Falcó estuve el fin de semana pasado en México para asistir al Congreso Mundial de las Familias y hacía unas declaraciones que han sido de lo más comentadas en redes sociales, tachándolas de fomentar el odio. Aunque ha guardado el silencio durante toda la semana, la influencer ha querido alzar la voz a través de redes sociales y ha mandando un mensaje de lo más conciso tras tacharla de 'homófoba'.

"Desde hace unos días se me ha acusado de ser homófoba. Nada más lejos de la realidad. La palabra 'desviaciones' hacía referencia a comportamientos que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja" comenzaba poniendo Tamara en sus stories a modo de texto.

Y es que Tamara, en su discurso, hacía referencia a las distintas orientaciones sexuales que existen en la sociedad: "Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para toda la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde hacer el mal. Creo que en otras generaciones no era tan evidente". Unas palabras que eran de lo más criticadas en redes sociales y por las que ha salido hoy en defensa.

"Mi ruptura no es un tema del que quiera volver a hablar en público y siento tener que mencionarlo para hacer esta aclaración. Igualmente y aunque no fuera esa mi intención pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones. Reitero que jamás desearía el mal a nadie y menos aún incitaría al odio" ha zanjado la Marquesa de Griñón.