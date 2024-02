Tamara Falcó rompe su silencio para dejar claro que duerme todas las noches con Íñigo Onieva

MADRID, 15 (CHANCE)

Fecha señalada en rojo en el calendario de Tamara Falcó, que coincidiendo con el arranque de la Semana de la Moda de Madrid ha presentado su nueva colección cápsula para Pedro del Hierro en la MBFWM-Pasarela Cibeles en IFEMA. Y, como no podía ser de otra manera tratándose de la reaparición pública de la marquesa de Griñón tras los insistentes rumores de crisis con Íñigo Onieva, la expectación ha sido máxima.

Y mostrando una vez más su profesionalidad y desplegando su encanto ante las cámaras tras estallar hace unos días en 'El Hormiguero' contra la prensa, la hija de Isabel Preysler ha respondido a todas y cada una de las preguntas, dejando claro que de crisis en su matrimonio nada de nada. Y buena prueba de ello es que como confiesa, está deseando quedarse embarazada.

- CHANCE: Día muy importante, ¿qué nos vamos a encontrar?

- TAMARA: Espero que os guste, la colección está basada un poco en mi luna de miel. Estuvimos en África y por eso voy ahora con una sahariana, después estuvimos en Polinesia, que es un poco distinto, ¿no? Más relajado, más asiático.

- CH: ¿Habrás compartido el proceso con Íñigo ¿no? Ya que vivisteis juntos vuestra luna de miel

- TAMARA: Sí, sí, sí, sí, pero la verdad es que al final, en cuanto a proyectos laborales, me encanta también depender de mis equipos. Después se lo comento a él, o a mi madre, o a mi hermana, tal, pero me gusta trabajar con mis equipos.

- CH: Él no ha podido venir hoy ¿no? Que te hemos visto alguna vez con él aquí.

- TAMARA: No, hoy la protagonista quería ser yo.

- CH: ¿Te ha regalado algo por San Valentín?

- TAMARA: Por San Valentín... Era complicado, porque, bueno, ayer también era miércoles de ceniza, y entonces salimos a cenar, y entonces era todo un poco complicado, porque se supone que es el único día de ayuno, aparte de los viernes, y tuvimos que coordinarlo todo un poco, pero lo que me regaló fue la cena romántica.

- CH: Cero crisis, ¿no?

- TAMARA: Cero crisis. Por ahora, cero crisis. La verdad es que intento vivir un poco ajena a los rumores. Y yo creo que es un poco cíclico también. Después del siguiente será que estoy embarazada y así. La verdad es que estoy acostumbrada a los medios desde chiquitita, y como he visto a mi madre, que sí que era una locura en los años 80, esto es poco.

- CH: ¿Quieres ser mamá?

- TAMARA: Sí, quiero ser madre. Pero bueno, si se da bien, si no, la verdad, pues consolidando el matrimonio.

- CH: ¿Por qué duermes tanto en casa de tu madre? Dicen que duermes allí más que en tu casa.

- TAMARA: Eso sí que no es verdad. Yo tengo mi cuarto en casa de mi madre, y estoy todo el día entrando y saliendo porque ahora vivo en Puerta de Hierro, pero yo duermo en mi casa. Pero en casa de mi madre voy a por tuppers, a mi clase de gimnasia, a estar con ellas. Es que Ramona es muy buena. Pero no es verdad que durmamos separados, en mi piso solo hay una cama.

- CH: Cada uno tendrá su espacio en el matrimonio, ¿no?

- TAMARA: Sí, yo creo que también es importante, por supuesto.

- CH: ¿Qué tal van los proyectos profesionales de él, de Íñigo?

- TAMARA: Pues está encantado. La verdad es que a él no le gusta que hable mucho de empresas, pero tiene ahora uno muy importante que está a punto de salir, así que...

- CH: ¿Y es verdad que tienes problemas con los vecinos que se decía que habían llamado a la policía y demás?

- TAMARA: No, de hecho, hay una niña supermona que me ha escrito una carta de amor, con pegatinas, diciendo que me quiere un montón. La verdad es que hay unos niños monísimos por la zona. Pero yo nunca he visto policía por la casa. Pero bueno, me imagino que sí que es normal, porque es verdad que unos compañeros vuestros, hace un par de semanas, estaban siendo superinvasivos en la zona, estaban hasta con prismáticos y todo eso, y entonces yo me imagino que si tú eres un vecino, pues claro que te puedes llegar a molestar.

- CH: ¿Quieres aprovechar para decir algo por qué tus vecinos te han quejado de ti?

- TAMARA: ¿Mis vecinos se han quejado de mí? Qué no, hombre, ¿no? Que nadie se ha quejado de mí. Nadie ha mostrado ningún mensaje, ni ninguna queja, ni ninguna denuncia ni nada. O sea, no sé de dónde ha salido eso.

- CH: En unos días es el cumpleaños de tu madre, ¿cómo va a ser la celebración?

- TAMARA: Pues muy tranquila la verdad, nos ha convocado en su casa. También es el cumpleaños de mi primo, así que lo celebramos los dos y nada, es el plan que ella quiere hacer.

- CH: ¿Cuál es tu mayor sueño por cumplir?

- TAMARA: Mi mayor sueño por cumplir... Bueno, ahora estoy ilusionada con intentar formar una familia, ¿sabes? Entonces, ojalá se dé. Si no, ya veremos.

- CH: ¿Estás en tu mejor momento?

- TAMARA: Pues no sé. Yo siempre quiero pensar que mi mejor momento está por llegar, ¿sabes? Entonces, eso es lo que a mí me gusta pensar. Pero estoy en muy buen momento, la verdad. No me quiero quejar. Yo doy muchas gracias todas las noches.

- CH: Dijiste eso el otro día que te sentías acosada por la prensa

- TAMARA: No, yo no utilicé nunca la palabra acoso, eso no es verdad. Entiendo a los medios, lo que pasa es que creo que algunos medios sobrepasan los límites, ¿no? Y es verdad que al final nosotros somos personas, somos personas públicas pero somos personas, tenemos sentimientos, tenemos familiares alrededor que no quieren salir en la prensa, tenemos amigos que lo mismo, entonces, yo creo que sí que hay que tener un respeto y hay veces que resulta muy abrasivo, pero yo no he dicho acoso. Yo no tengo tanto problema, pero sí que hay compañeros vuestros que me lanzan algunas preguntas que son súper hirientes