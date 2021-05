Tamara Falcó, tranquila tras defender a capa y espada su amor por Íñigo Onieva

MADRID, 26 (CHANCE)

Intentando mantenerse al margen de los rumores de ruptura y crisis que han rodeado su relación con Íñigo Onieva tras la publicación de unas imágenes en las que se veía al ingeniero en actitud relajada y algo descamisado en compañía de una joven a la que abrazaba cariñoso, Tamara Falcó continúa con su ajetreada rutina diaria, visiblemente molesta por la presión mediática a la que está siendo sometida en los últimos días.

La hija de Isabel Preysler, cansada de especulaciones, ha querido zanjar el asunto saliendo en defensa de Íñigo y confirmando que, a pesar de las noticias publicadas recientemente, su relación atraviesa por su mejor momento. "Estamos fenomenal, y si tuviera la más mínima duda, otro gallo cantaría, pero es que este no es el caso. Esto nos está uniendo más", ha asegurado Tamara a la periodista Beatriz Cortázar. "Si le conocieráis sabríais lo cariñoso que es, pero es que es cariñoso con el perro, con su madre, con sus amigos, y si tuviera la más mínima duda... Es que no", ha señalado la socialité, aclarando además las imágenes de su novio con otra chica: "Yo estaba invitada a esa cena y lo cancelé en el último momento, porque estoy agotada después de salir de cocina. Sé quién es la niña en cuestión". "No soy muy celosa porque soy de las que creo que si alguien está contigo, tienes que confiar en él. Además, cuando conocí a Íñigo ya sabía cómo era", se ha sincerado la Marquesa de Griñón, reiterando su confianza total en su pareja y dejando claro que están más unidos que nunca.

Tras esta declaración de intenciones respecto a su noviazgo con Íñigo, hemos visto a Tamara saliendo del madrileño Hotel Ritz tras cumplir con uno de sus múltiples compromisos profesionales pero,lejos de su simpatía habitual, la socialité, excesivamente seria, ha evitado pronunciarse tras sus comentadísimas palabras defendiendo su amor a capa y espada.

Sin embargo, y dejando a un lado el enfado patente que tiene con la prensa, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha destacado una vez más por su elegancia, eligiendo un discreto look monocolor para el día a día con pantalón beige oscuro, jersey unos tonos más claro y zapatillas de deporte. Como complementos eligió cinturón marrón, gafas de sol y mascarilla a juego. Una vez más, ideal.