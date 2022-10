Tamara Falcó, visiblemente nerviosa, durante su discurso del Domund

MADRID, 19 (CHANCE)

Recientemente era criticada por unas declaraciones sobre la sexualidad que hizo a principios de mes en el Congreso Mundial de las Familias en Ciudad de México. Amigos cercanos no dudaban en defenderla y negar que sea una persona homófoba, alegando que ella es tolerante y respetuosa con la sexualidad de los demás.

Hoy es un gran día para Tamara Falcó ya que había resultado escogida para dar el pregón del Domund 2022 como celebración de los 200 años de promoción de las misiones. La VI Marquesa de Griñón subía al altar y se colocaba en el atril que allí estaba esperándole y, con un par de folios con su discurso impreso, se disponía a dar su testimonio de su vida como creyente.

Sonriente y aparentando serenidad, Tamara Falcó sin embargo, tiraba en un par de ocasiones un bolígrafo del atril, así como no dejaba de acariciarse las manos repetidamente durante el discurso. Pareciera que, a pesar de llevar un año preparándose para este momento, los acontecimientos recientes de su vida pudieran seguir afectándole a día de hoy.

Durante el discurso sacaba su lado humorístico y hablaba de cómo dudó de si estaba en la familia correcta para ser cristiana practicante por la separación de sus padres: "El señor me había puesto en un sitio que no entendía absolutamente nada. ¿Qué hacía yo siendo hija del Marqués de Griñón, hija de Isabel Preysler? Mis padres separados, casados muchísimas veces. Pensé: Señor, ¿de verdad? ¿Qué hago aquí? Me tenías que haber puesto en una familia normal, cristiana normal y yo te serviría fenomenal" argumentaba.

Toda la sala aplaudía su discurso y ella, sin dejar de sonreír, aseguraba que no era digna de tal reconocimiento mientras recibía un par de regalos y un enorme ramo de flores por parte de los organizadores del Domund 2022. Si algo ha quedado claro en las últimas semanas, es que Tamara Falcó sigue agarrándose a su fe para sobrellevar cada día.