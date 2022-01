Tamara Goorro descubre su sorpresa de cumpleaños siempre de la mano de Ezequiel Garay

MADRID, 18 (CHANCE)

A pesar del complicado bache emocional que está viviendo, Tamara Gorro ha sacado fuerzas de flaquezas para disfrutar de un cumpleaños de lo más especial en el que su todavía marido, Ezequiel Garay, ha sido su mejor aliado. Tras alguna que otra sorpresa por parte del futbolista y sus hijos a primera hora de la mañana, Tamara acudió a un exclusivo restaurante de Madrid en el que seguramente solpló las velas de su tarta en la mejor compañía. "Me ha dicho que me tengo que poner guapa. No sé nada. Estaba en la oficina, a ver que nos depara esto" nos reconoció la empresaria emocionada y nerviosa en su llegada al restaurante.Con mucha mejor cara que al principio de la jornada y con ganas de disfrutar de un día tan especial a pesar de la complicada situación que está viviendo, Tamara eligió para la ocasión un vestido ajustado en color negro con transparencias y botas altas en rojo. "Yo no me esperaba esto, sinceramente. Yo pedí que no quería celebración, pero estoy muy sorprendida y con perdón, hoy me sale la sonrisa" comentaba Tamara a la salida del restaurante donde no pudo evitar la sonrisa.Después de varias semanas separados, Tamara y Ezequiel volvieron a presumir de maravillosa relación a pesar de su distanciamiento: "Nosotros estamos muy unidos, siempre estamos unidos, pero esto a mí me llena mucho... Me emociono porque es gente que te quiere y sabe por lo que estás pasando y es bonito, es bonito que se junten todos, que vengan desde Valencia para darte un beso y se van corriendo. Esto es lo que te llena y mi familia virtual, por supuesto". Con más fuerza que nunca para recuperarse cuanto antes, Tamara aseguró que el regalo más especial iba a ser el suyo que llegaría unas horas después: "Los 35 ya están bien, es la gota, ya a sonreír y mañana mi autoregalo que es lo que más deseo".