Tamara Gorro consigue un éxito rotundo con su mercadillo solidario

MADRID, 20 (CHANCE)

Este sábado se llevó a cabo el Market Solidario de 'Una pizca de MAGIA' para recaudar fondos que serán destinados a la investigación contra el cáncer infantil. Una iniciativa que Tamara Gorro promovió con su 'sobrina' Valeria, la hija de unos amigos muy cercanos que fallecía hace cuatro meses debido a esta enfermedad y que ahora sigue estando más activa que nunca.

A pesar de estar en uno de los momentos más complicados de su vida, Tamara le resta importancia ante los micrófonos: "estaré echa una mierda, pero no hay nada que me tire. Estar como una mierda es estar como estoy yo y como está mucha gente, me he castigado a mí misma, estoy haciendo unas modificaciones en mi proceso, de médicos y de otras cosas y no sé cómo me va a ir".

Eso sí, nos confiesa que se encuentra con ganas de salir adelante: "es algo muy diferente para mí y voy a por todas, todos estamos mal, estoy cansada de eso. La salud mental es muy jodido, pero hay que tirar para arriba". La influencer se quitaba importancia ante nuestros micrófonos dejando claro que lo suyo es pasajero o incluso que está cansada de estar así y dando toda la importancia a esta iniciativa con ese evento que fue todo un éxito.

La colaboradora de televisión nos confesaba que "las personas que nos dan lecciones son los niños y me atrevo a decir una cosa, los que menos tienen son los que más dan y me da igual que abra un melón o una sandia, no meto a todo el mundo en el saco eh, pero lo habéis visto. Es que hay gente que viene y dona 0,50, eso es amor".

Por su parte, también pudimos hablar con la mamá de su sobrina Valeria -fallecida hace cuatro meses- y nos explicaba que: "la fuerza me la da mi hija y Martina es que vivió la enfermedad de Valeria en primera persona, ha estado con nosotros todos este tiempo. Al final no se ha podido hacer nada más, pero ha tenido una vida muy feliz. Se está haciendo mucho ahora por todos los niños que están y que estarán, hay que luchar por ellos". Un evento de lo más bonito y donde estuvo muy presente la figura de la pequeña.