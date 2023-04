Tamara Gorro defiende de nuevo a Ana Obregón tras ser madre de una niña por gestación subrogada

MADRID, 7 (CHANCE)

Tamara Gorro ha sido uno de los rostros conocidos que más apoyo ha mostrado a Ana Obregón durante estas semanas en las que no se ha hablado de otra cosa que no sea su maternidad a los 68 años por gestación subrogada. La influencer y colaboradora de televisión, que ha vivido en primera persona ese proceso, daba la cara hace unos días en 'Y ahora Sonsoles' y defendía a la actriz de todas las críticas.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Tamara y nos ha confesado que, tras la primera exclusiva de la revista ¡HOLA! se olía que podía ser su nieta y no su hija: "sí, empecé a sospechar de que fuera su nieta" y desvela que "me parece el gesto de amor más bonito que he visto en la vida, es cumplir el deseo de tu hijo, ella está cumpliendo el deseo de su hijo".

Tamara está convencida de que lo que ha hecho Ana es "un gesto muy bonito ajeno a cómo ha venido la niña al mundo al debate absurdo, que pienso que es absurdo, uno hace lo que le da la gana siempre que no hagas daño, pero es un gesto muy bonito". De hecho, le ha escrito para felicitarla, pero todavía no ha recibido respuesta: "no me ha contestado, sería una fantasma si te dijera que sí, le escrito, le hecho saber mi opinión y mi apoyo totalmente".

La influencer cree firmemente que "Ana continúa viviendo con esta última ilusión de su hijo, yo pienso que si no por desgracia, no la tendríamos con nosotros por el gran sufrimiento que tenía a ese sentimiento de no tengo ganas de vivir, se fue su hijo, su papá, su mamá qué hago aquí ahora lo entendemos" por lo que "cumplir el deseo de hijo es esto lo que le ha devuelto las ganas de vivir, es increíble".

De igual modo, opina que "qué esto se eleve a Estado cuando hay temas como el del Yoyas, que está libre por ahí no se le ha detenido y nos estamos ocupando de Ana García Obregón, por su edad , lo tiene que tener todo muy bien atado, no creo que dé un paso en falso y se haya lanzado a esto porque un día se levante y diga lo voy a hacer una gestación subrogada no, no lo creo".

Tamara nos ha confesado que ella ha mantenido el contacto durante todos estos años con la mujer gestante que trajo al mundo a su hija Shaila: "ya no tanto, ella se fue fuera, ya no tanto, ya no tanto, se fue fuera con su marido y sus dos niñas preciosas, ya adolescentes, ya no tenemos casi contacto lo bonito, que sería decirte claro todos los días".

Está tan a favor del proceso, que nos asegura que repetiría la maternidad si lo necesitara aunque nos explica que ya consiguió tener a su hijo Antonio de manera natural y que su prioridad sería tenerlo ella, si así lo deseara: "como pude tener a Antonio, yo con Shaila tuve 19 intentos, le dije a Ezequiel vamos a esto por mis narices, lo intenté y me quedé, tenemos un embrión Ezequiel y yo congelado, le llamamos nuestro pingüinito está congelado en EEUU... Yo no recurriría a una gestación subrogada en todo caso lo intentaría yo, pero no voy a tener más hijos que quede muy claro",