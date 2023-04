Tamara Gorro desvela porqué se verán las caras en el juzgado Elena Tablada y Javier Ungría

MADRID, 21 (CHANCE)

Ocho meses después de anunciar su separación matrimonial en redes sociales parece que Elena Tablada y Javier Ungría vuelven a estar en el foco mediático. Tal y como había trascendido, todo parecía indicar que era ella la que había tomado la iniciativa de llevarle a los tribunales por motivos económicos... pero nada que ver con la realidad. Ha sido esta tarde en el programa de 'Y ahora Sonsoles' cuando hemos tenido más datos sobre el tema.

Tamara Gorro, amiga de Elena, ha podido hablar con ella y ha transmitido en directo que "está muy afectada, mal" y ¡atención! porque no ha sido ella quien ha iniciado los trámites legales: "Quien demanda, de las dos partes, es él". La influencer ha explicado que "Elena no pide ningún pensión compensatoria" porque "no quiere dinero".

Pero, entonces, ¿cuál es el deseo de Elena? Tal y como ha contado la Gorro, "lo único que quiere es que, si la niña vivía con 10 euros (por poner una cantidad), siga viviendo con 10 euros por ambas partes". Además, la colaboradora ha dejado claro que "quien pide dinero es él a ella a un cuenta común".

Después de señalar públicamente a Tablada, Tamara ha sacado las garras por su amiga y ha asegurado que "Elena lo pasó muy mal durante el embarazo, lo pasó muy mal con él". De hecho, la colaboradora ha asegurado que "ha tenido que recibir ayuda profesional" y que es "injusto que se pinte que Elena quiera el dinero de él" porque "ella no quiere nada, quiere que sus dos hijas no se separen".

Además, el programa ha hablado en exclusiva con la propia Elena y ella misma ha confirmado que la cita judicial que tendrá con su expareja no tiene nada que ver con pedir una pensión compensatoria y que su único deseo es que sus hijas sigan creciendo juntas. Tablada ha concluido sus declaraciones asegurando que "no sé muy bien porqué se acabó, con el tiempo descubrí que no era la persona de la que me había enamorado".