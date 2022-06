Tamara Gorro explica cómo se encuentra tras retomar su relación con Ezequiel Garay

MADRID, 5 (CHANCE)

Tamara Gorro colgaba este sábado una imagen en sus redes sociales de lo más reveladora. Con Ezequiel Garay y bajo el título: "MEJOR JUNTOS", la escritora informaba a todos sus seguidores que volvía con el amor de su vida después de haberse dado un tiempo hace unos meses. Una noticia con una feliz acogida por redes sociales y que ha hecho mucha ilusión a todas esas personas que siguen y apoyan a la influencer en todas sus decisiones.

Hoy, Tamara ha reaparecido por sus stories y ha explicado cómo se encuentra tras tomar esta bonita decisión: "No hay mucho más que contar, quería que lo supierais vosotros primero, quería contarlo yo. Las segundas oportunidades dicen que no son buenas, yo voy a retar. Si la cosa sale bien, adelante, si la cosa sale mal, no pasa nada" confesaba la influencer.

Tamara, muy realista, le comunicaba a sus seguidores que a pesar de que esto es un motivo de felicidad inmenso, tiene que terminar de recuperarse de su depresión: "Ahora lo que queda es que mi cabeza se arregle, que me recupere cien por cien, que estoy en el camino y vuelva a vivir bien o como era antes" y confirmaba: "Ahora estoy en una nueva etapa que tengo ilusión, ganas, estamos contentos y felices".

En cuanto a cómo han vivido esta decisión en casa, la escritora ha explicado que han hecho las cosas tan bien que: "Nuestros hijos nunca han notado nada respecto a la pareja, en ese aspecto estoy muy orgullosa de lo que hicimos" y terminaba su relato dejando claro que está motivada y feliz por esta segunda oportunidad con Ezequiel: "Si sale bien, fenomenal, si sale mal, no pasa nada, habrá que continuar, pero... ¡va a salir genial!".