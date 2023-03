Tamara Gorro explica el look que lució en los Premios Ídolo

MADRID, 10 (CHANCE)

"Nos vemos hoy en 'Y ahora Sonsoles'", éstas son las únicas palabras que Tamara Gorro había dicho durante el día de hoy después de la polémica que originó acudiendo a los 'Premios Ídolo' completamente calva para visibilizar el cáncer y reivindicar la importancia de que se investigue. Tras su estilismo, las redes sociales se llenaron tanto de comentarios positivos como negativos y hoy, la influencer, la ha dado la cara en el programa de Sonsoles Ónega.

Tamara ha explicado que el look "estaba muy pensado con el equipo" desde hace ya mucho tiempo porque "estoy muy volcada con el cáncer infantil por mi sobrina y muchos niños" y tenía claro que quería visibilizarlo. Eso sí, "lo primero que digo es perdón si alguien se ha sentido ofendido" ha asegurado e inmediatamente ha desvelado que su intención "siempre fue buena".

Quien la sigue en redes sociales, sabe que Tamara colabora con su fundación 'Una pizca de magia' para investigar el cáncer, pero aún así lo ha explicado públicamente: "con mi fundación no paro de recaudar dinero y todo lo hemos donado". Además, ha querido defenderse de las críticas por el vídeo que subió: "quiero dejar claro que en el vídeo hay dos partes: la primera es sin maquillaje y después vestida y maquillada, en la que digo que quiero llamar la atención para que se viralice".

Sin pelos en la lengua y con la voz entrecortada por lo que ha ocurrido, Tamara también se ha mostrado feliz por haber conseguido lo que pretendía: "no quiero que suene prepotente, pero lo he conseguido" y ha aprovechado su espacio para lanzar un mensaje: "por favor, pido que parte del presupuesto del estado se done a la investigación contra el cáncer infantil, que se considera una enfermedad rara".