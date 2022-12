Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan definitivamente

MADRID, 12 (CHANCE)

La historia de amor de Tamara Gorro y Ezequiel Garay ha llegado a su fin, y esta vez parece que definitivamente. Fue a principios de 2022 cuando la influencer y el futbolista anunciaban por primera vez que habían decidido tomar diferentes caminos en sus vidas. No obstante, a los pocos meses ambos retomaron su relación y proclamaban su amor en redes sociales: "Mejor juntos".

Pero parece que, finalmente, no ha podido ser. Algo que pilla de sorpresa, puesto que sin duda ambos han sido una de las parejas más cercanas en redes sociales, donde siempre han mostrado su gran vitalidad y cariño hasta el último momento. Ha sido la misma Tamara quien ha querido informar a sus seguidores de esta noticia: "Os quiero contar algo y que lo sepáis por mí y no por ningún otro medio de comunicación. Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado".

A pesar de esta dura decisión, ambos seguirán manteniendo una buena relación, y es que han pasado más de diez años juntos y han tenido dos hijos en común: "Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos". Además, Tamara ha pedido respeto a la hora de hablar sobre el asunto: "Por mi propia salud no quiero hablar sobre el tema, ya que no me hace bien. Es algo MUY DOLOROSO".

"Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto", con estas palabras ha terminado la empresaria antes de dar las gracias a sus seguidores. Parece que la segunda oportunidad que ambos decidieron darse hace apenas medio año no ha tenido el resultado esperado, por lo que tanto el futbolista como la influencer habrían tomado esta drástica decisión a tan solo unos días de las fiestas navideñas.