Tamara Gorro: "Kiko Rivera está muy dolido y tiene sus motivos"

MADRID, 4 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal al lado de su marido Ezequiel Garay y sus dos hijos Shaila y Antonio, Tamara Gorro fue otro de los rostros conocidos de nuestro país que ejerció su drecho al voto en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Siempre muy amable con la prensa, la influencer no dudó en hablar sobre la relación de amistad que comparte con Kiko Rivera."Kiko está muy dolido, tiene sus motivos y hace poco que hablé con él para mi podcast me dijo algo que me puso los pelos de gallina: "El último día que salí de Cantora me despedí de mi yaya". Es duro, esto es muy duro" reconoce Tamara conocedora del duro momento que está atravesando el Dj.Intentando ser discreta con uno de los temas más polémicos de la sociedad como lo es el de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, Tamara nos deja claro que ella nunca cuestionaría la versión de Rocío como madre. "Nadie puede poner en duda el testimonio de Rocío Carrasco que como mujer lo ha vivido, quien ponga en duda eso... flaco favor nos hacemos. Jamás. Luego viene el tema de madre... pero yo no he vivido con ellos, yo me guío por lo que escucho entonces soy una espectadora más" sentencia.Presumiendo de maravillosa relación con su marido, Tamara y Ezequiel derrocharon muestras de cariño y complicidad durante la jornada ya que la ex colaboradora de televisión ha encontrado en el futbolista el compañero de vida perfecto con el que compartir sus buenos momentos pero también los malos. Apostando por la comodidad, Tamara eligió para la ocasión leggings en negro, sudadera gris y zapatillas de deporte