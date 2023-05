Tamara Gorro niega que haya encontrado una nueva ilusión en el amor

MADRID, 12 (CHANCE)

Son muchas las voces que han asegurado estas últimas semanas que Tamara Gorro podría tener una nueva ilusión, pero lo cierto es que ella misma ha bromeado con estos bulos y le ha quitado importancia, dejando claro que para nada es cierto. Centrada en sus redes sociales, en su ajetreada vida laboral y sobre todo, su familia, la influencer sigue con su vida tras su ruptura sentimental con Ezequiel Garay.

Este jueves, Europa Press hablaba con Tamara en 'Casa MÓ: El Festival' y lo primero que queremos resaltar de sus declaraciones es que desmiente cualquier tipo de mal rollo con Ezequiel Garay: "No, qué mala relación, para nada, yo con Ezequiel tengo una relación estupenda. Será así siempre, dios quiera".

Cuando hizo pública su ruptura definitiva con el futbolista, la influencer dejó claro que la seguiríamos viendo con él porque ante todo son padres y la felicidad y bienestar de sus hijos está por encima de todo. Además, conociendo a 'la Gorro', sabemos que Ezequiel ha sido uno de las personas más importantes de su vida, por lo que nunca se le pasaría por la cabeza romper su vínculo.

Disfrutando al máximo de la soltería, Tamara nos habló sobre qué le parece que la intenten relacionar continuamente con parejas: "Yo entiendo que hacéis vuestro trabajo, yo que sé, es que lo entiendo, en mis peores momentos incluso lo entendí, no digo que me relacionasen, cuando he estado malita y ciertas cosas. Entiendo el trabajo de cada uno. Para eso estoy yo para decir no, ya está. No pasa nada, mientras las cosas se hagan con respeto, no pasa nada".

Centrada en su recuperación, Tamara nos explicaba que "sigo con mi psiquiatra, en vez de una vez ahora tengo que estar dos, yo sigo las indicaciones de mis médicos y ya está". Por el momento Tamara se queda como está disfrutando de la vida que tiene: "Sí, tengo hijos, tengo salud, como siempre digo de la cabeza para abajo, para arriba no. Tengo trabajo afortunadamente, ahora mismo tengo todo para continuar".

A pesar de lo que pasó con su ruptura pública, Tamara cree que si en un futuro vuelve a estar ilusionada, no tendría ningún problema en decirlo a través de sus redes sociales, como nos tiene acostumbrados con sus temas personales: "Yo soy muy transparente, me conocéis mucho, con una mirada me diríais, te hemos pillado".