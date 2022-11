Tamara Gorro nos confiesa en qué punto se encuentra

MADRID, 5 (CHANCE)

Tamara Gorro es de esas influencers que se muestra de lo más natural en redes sociales y habla sin tapujos de lo que sucede en su vida. Su familia virtual es uno de sus grandes apoyos en la vida, siempre cuenta con ellos para todo y les hace partícipes de sus grandes decisiones. Hemos hablado con ella en LOS40 Music Awards y nos ha confesado cómo se encuentra tras hacer público hace meses su depresión.

Tamara nos ha desvelado que ha sufrido un "retrocedido" en su tratamiento contra su enfermedad mental: "voy a hacer unos cambios, hay que hacer unos cambios según ciertas personas que están pendientes de mí y estas semanas se empiezan a hacer".

Gorro asegura estar "hasta las narices de esta montaña rusa, es que estoy harta, pues yo tengo muchas ganas de estar bien, pero si no lo hago por mí misma", pero no ha dejado de luchar ni un solo día para intentar salir de este bache emocional que sufre desde hace unos meses.

La influencer acaba de dar la bienvenida a Esther Doña como compañera en 'Y ahora Sonsoles' y nos ha confesado que todavía no la conoce: "no hay que juzgar a la gente hasta que no se la conoce. yo ahora puedo decir 'es que no me gusta' y luego es encantadora y al revés, pero lo que me hablan de ella sí, me dicen que es una buena mujer".

Tamara ha aprovechado su presencia en la entrega de los 40 Music Awards para declararse fan de la familia real: "Amo a la reina, amo al rey, amo a sus hijas, me parecen una familia maravillosa. La reina lleva unos looks espectaculares, habrá a quien no le guste, para gustos los colores y ese brazo fibrado, y esa cara que tiene... de verdad que a mí me encanta".