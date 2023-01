Tamara Gorro, potente mensaje para dar celebrar su 36 cumpleaños: "Caminar, sin miedo, con ganas y fuerza"

MADRID, 18 (CHANCE)

Día marcado en rojo en el calendario de Tamara Gorro. La influencer cumple este miércoles, 18 de enero, 36 años y, a pesar de que ella misma ha confesado a través de varios stories que no piensa celebrarlos de ninguna manera especial - más allá de llevar a sus hijos al colegio, entrenar o comer con su familia - sí ha querido compartir un potente mensaje con una declaración de intenciones de lo que espera con esta cifra que, reconoce, estaba deseando que llegase.

Con un carrusel de imágenes brindando por su 36 cumpleaños con un espectacular vestido estampado de gasa con escote corazón y mangas caídas abullonadas en un escenario de lo más festivo - con regalos envueltos en papel plateado, bengalas o globos gigantes con los años que cumple - Tamara ha dedicado unas palabras al número al que hoy da la bienvenida: "Ya eres mío 36. Deseaba conocerte, es el primer día que estamos juntos y no sabes las ganas que tengo de compartir contigo los 364 días restantes*" ha confesado antes de reconocer que, aunque pueda parecer una contradicción, "me das un poco de vértigo, porque tus anteriores compañeros 34 y 35, no se portaron demasiado bien".

Y es que fue al cumplir 34 años cuando la salud mental de la influencer se vio resentida por una depresión con trastorno de ansiedad y, aunque gracias a terapia con su psiquiatra y a medicación se encuentra bastante recuperada, continúa luchando día a día por estar bien.

Los 35, por otra parte, le trajeron su separación de Ezequiel Garay. Días antes de su cumpleaños Tamara anunciaba a través de sus redes sociales que el exfutbolista y ella habían decidido darse un tiempo para intentar retomar su matrimonio con más fuerza que nunca.

En junio la pareja confesaba pletórica que había decidido darle una segunda oportunidad a su historia de amor y se dejaban ver más felices y enamorados que nunca. Sin embargo, y sin que hayan trascendido los motivos - ya que es un tema "demasiado doloroso" del que la mostoleña prefiere no hablar - era a principios de diciembre, seis meses después de su reconciliación, cuando Tamara revelaba su decisión de separarse definitivamente del exfutbolista argentino.

Una ruptura sorprendente a la que la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' no ha hecho alusión en el mensaje con el que ha dado la bienvenida a los 36, aunque sí ha confesado que a pesar del duro momento personal que está viviendo sí algo ha aprendido en este último año es "a saber levantarme y continuar".

Por ello, afronta esta nueva etapa segura de lo que va a hacer: "Caminar, sin miedo, con ganas y fuerza. Afrontando, superando y alcanzando los objetivos. Sonriendo o llorando, pero viviendo cada segundo como si fuera el último". "Venga, ¡vamos a por ello!" ha concluido, dejando claro que va a por todas y está dispuesta a exprimir al máximo cada momento a partir de ahora.

Y motivos no le faltan, ya que al gran momento profesional que atraviesa - triunfando en redes sociales con más de 2 millones de seguidores, y en su regreso a televisión de la mano de Sonsoles Ónega - se une la felicidad que le dan sus dos hijos, Shaila y Antonio, con cuyos regalos y cariño ha empezado el día de su cumpleaños. ¡Muchas felicidades Tamara!