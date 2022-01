Tamara Gorro reaparece con Ezequiel Garay en una celebración de su cumpleaños de lo más especial

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Tal y como os hemos contado, Tamara Gorro cumple este martes 35 años. Con motivo de un día tan especial, y a pesar de estar atravesando por uno de los peores momentos de su vida, la influencer ha reaparecido con Ezequiel Garay por un motivo muy especial. Y es que a pesar de su separación la pareja continúa manteniendo una excelente relación y prueba de ello es que el argentino ha sorprendido a la madre de sus hijos con un inesperado regalo de cumpleaños: un curso de adiestramiento canino para educar a uno de sus perritos, que llegó a casa hace unos meses y que, según ha desvelado, se porta un poco regular porque la presentadora le tiene muy "mimado".

Intentando mostrar su mejor sonrisa en las que son las primeras imágenes de Tamara y Garay juntos desde que anunciaron su separación hace dos semanas, la influencer nos ha contado cómo se encuentra y cómo afronta este día tan especial mientras el exfutbolista, muy nervioso por la expectación mediática, ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano.

- CHANCE: Buenos días, feliz cumple.

- TAMARA: Muchas gracias. ¿Cómo estáis?

- CH: ¿Cómo lo vas a celebrar?

- TAMARA: No lo voy a celebrar. Hago unas fiestas súper grandes siempre como ya sabéis, pero este año no tengo ganas* Pero quería celebrar con mis hijos, con la familia, por supuesto con Eze que ya lo dije el otro día que si no está él si que firmamos el divorcio. Si no está en mi cumple*

- CH: Es envidiable la relación que tenéis.

- TAMARA: Sí. La cuestión es que me ha dicho que hoy tengo una sorpresa y no me ha dejado ni ducharme ni nada y cuando vengo aquí veo que está el perro digo, pues si la sorpresa es para ti que quieres ver al perro. Vamos a intentar pasar el día de la mejor manera posible.

- CH: ¿Tus peques qué te han regalado?

- TAMARA: Mis peques de momento, a ver, no os voy a mentir que sabéis que os lo cuento todo y es que mi madre ha preparado una sorpresa súper grande en casa así con muchos globos y demás, y tengo algunos regalitos, pero los niños me han dejado en la puerta una taza porque como siempre digo que el café es imprescindible pues me han dejado una tacita muy bonita. Luego a recogerlos al cole y ya está, ahora a ver a mis suegros, a felicitarme y a recibir el cariño de los míos que también sois vosotros, aunque no lo creáis.

- CH: Muchas felicitaciones imaginamos que te han llegado hoy.

- TAMARA: Sí, es tremendo. Hoy no voy a contestar porque me pongo a llorar cada cinco segundos entonces no quiero* No es el típico mensaje de felicidades, es mucho más profundo y ya he leído dos y me he puesto a llorar. Me está sorprendiendo muchísimo la gente. Mucha gente hablo del medio, muchísima, que yo no me lo imaginaba.

- CH: Y él te está apoyando.

- TAMARA: ¿Ezequiel? Por supuesto.

- CH: Nos sorprendió mucho tu reacción el otro día en un programa de televisión y quizás por eso la gente no es consciente hasta que te vio.

- TAMARA: Yo siempre he dicho que os voy a atender porque no creo que no tenga que hacerlo y en el programa entré porque yo no voy a consentir que, lo que pasa es que entré de una manera que no estaba, pero no puedo consentir que se machaque a la persona que me ha hecho feliz durante toda mi vida porque tengo 35 años. Es el padre de mis hijos y aunque hubiese hecho algo malo, que no lo ha hecho, jamás diría nada en contra de él y creo que todos deberíamos hacer lo mismo.

- CH: ¿Él cómo lo está llevando?

- TAMARA: Él no ve nada y encima se ríe. Yo le digo que manda huevos que estoy yo que me va a dar un parraque* Él no hace caso a nada porque yo le hago entender también que vuestra profesión es vuestra profesión y la profesión de los colaboradores es decir lo que crean, la del director de ponerlo y yo no puedo arremeter contra vuestro trabajo, pero tengo que defenderlo. No voy a dejar que le hagan daño a él ni a nadie que yo quiera, prefiero que los palos vengan para mí. Soy así y es verdad que Raúl tuvo un detalle muy precioso y por ellos me ha dicho que yo no voy a ir a peor* Ojo, que entiendo que sigan hablando, pero si hubiese sido en otro momento pues a lo mejor digo a lo mejor me pilla más fuerte y tiro hacia adelante y todo, pero es que no tengo fuerzas. Me he hecho un autoregalo que ya veréis, estoy muy contenta porque con mi psiquiatra y mi terapeuta me han dicho que tengo que hacérmelo y me lo he hecho, y mañana lo voy a hacer. Tengo que curarme y ya está.

- CH: Nos dejas con la intriga.

- TAMARA: Es algo muy chulo, pero todavía estoy*

- CH: ¿Es algo para ti?

- TAMARA: Sí, es algo para mí. Es que tengo que cuidarme y luego voy a decir algo de lo que no me he manifestado en redes, pero quiero dejar claro que a mí las redes sociales me hacen bien y las personas que forman mis redes me hacen bien. Yo no me he ido nunca de las redes y no tengo un problema de salud por las redes. Yo no sería tan tonta de seguir en las redes sociales cuando te están haciendo mal. Si te hace mal tu pareja, no es el caso de Ezequiel, divórciate. No hablo de mi caso sino de que todo lo que te hace mal tienes que alejarlo y a mí no me hacen daño las redes. Otra cosa es que ahora no esté tan activa, pero no es así. También la crueldad que sabemos que Twitter es una red social que debería estar eliminada y eso si lo digo públicamente, eliminada, pero la salud mental es un problema muy gordo, la primera causa de muerte en España.