Tamara Gorro recupera su sonrisa en el concierto de Camela

MADRID, 14 (CHANCE)

Tamara Gorro acudía este viernes al concierto que Camela ofrecía en la capital madrileña y se mostraba de lo más feliz por ver a uno de sus grupos musicales favoritos. Tras dejar atrás el 2022, uno de los años más duros para la influencer, no cabe duda de que afronta este nuevo año con más fuerza que nunca y con ganas de reflotar al máximo.

Haciendo gala de su naturalidad, Tamara nos aseguraba que se saltaba la prohibición que le han impuesto y se mojaba ante la polémica canción de Shakira: "me encanta Shakira y punto, me han prohibido que diga nada bueno, me han prohibido es una forma de hablar, porque me voy a meter en un jardín, que bastantes jardines tengo yo ya".

La influencer, que sigue sin estar en un buen momento, no ha querido renunciar a su plan de chicas de viernes como ha sido ir al concierto de camela: "con una buena amiga y una buena música, se sale. Vamos a motivarnos, sí". La colaboradora de televisión nos asegura que va "pasito a pasito y sin freno" en lo que respecta a su ruptura matrimonial y que lo importante es que "somos la familia, los cuatro y el entorno. Y mientras estemos bien, todo funciona".

Tamara ha pasado uno de los años más difíciles debido a su separación con Ezequiel Garay, su depresión y la pérdida de un ser querido muy importante para ella... pero, a pesar de ello, no ha dejado nunca de sonreír y de seguir luchando por ella misma y por sus seres queridos.