Tamara Gorro sale de dudas y anuncia que el tumor que tenía era benigno

Este miércoles Tamara Gorro dejaba a un lado el reposo que tenía que guardar tras la intervención quirúrgica que le tuvieron que hacer unos días para ponerse a trabajar. Y es que ya sabemos como es la influencer, siempre positiva no puede estarse quieta y decidió volver a las redes sociales por todo lo alto para anunciar que este jueves le darían los resultados del quiste que le quitaron de su ovario.

Hoy, Tamara Gorro ha vuelto a utilizar sus redes sociales para anunciar a toda su familia virtual una buenísima noticia: el tumor que le extirparon es benigno. Y lo ha hecho con una fotografía en la que sale posando con una sonrisa de oreja a oreja con la que expresa su más sincera felicidad. Este es el texto que ha compartido con sus seguidores:

"FELICIDADES TAMARA, TODO ESTÁ BIEN, ES UN TUMOR BENIGNO. Esta frase de mi doctor, probablemente sea de las que más recuerde en mi vida... Reconozco que estos días he pasado por una montaña de sentimientos. La positividad abarcaba la gran parte, pero entre ellos inevitablemente aparecía la inquietud y duda... Ahora respiro con tranquilidad. Como dije en el vídeo, miedo no tenía, pero sí lo sentí cuando me comunicaban que entraba a quirófano de un día para otro por un quiste, sin saber qué íbamos a encontrar... Son varias las veces que me he sometido a intervenciones quirúrgicas en esta zona, pero esta sin duda me marcó. Soy de las personas que valora cada segundo de vida, pero como en todo, hay que mirar la parte bonita y yo por supuesto que lo haré. Por lo tanto, capítulo no olvidado, pero sí cerrado .No puedo terminar este texto sin agradecer de corazón al Doctor Órdenes y todo su equipo. Su maravillosa profesionalidad, delicadeza y cariño, han formado parte de esta maravillosa noticia. Y ahora... ¡A COMERSE EL MUNDO!"

De esta manera, Tamara Gorro se puede quedar tranquila al ver que el quiste que le quitaron del ovario, tras el análisis, ha resultado ser benigno. Ahora ya todo ha pasado y estamos seguros de que la influencer va a seguir dando mucha guerra por sus redes sociales, volcándose en cada uno de sus seguidores y compartiendo ese material tan chulo que siempre nos ha encantado.