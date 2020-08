Tamara Gorro sorprende a sus seguidores con un inesperado giro profesional

MADRID, 3 (CHANCE)

Tamara Gorro es una caja de sorpresas. Presentadora, influencer, youtuber, mami a tiempo completo... y ahora, ¡actriz! y es que la madrileña ha decidido cumplir un sueño pendiente y lanzarse al mundo de la interpretación. Eso sí, consciente de que no cualquiera es apto para los escenarios, la mujer de Ezequiel Garay va a estudiar primero Arte Dramático.

Ha sido la propia Tamara la encargada de compartir con su "familia virtual", y con uno de sus simpáticos vídeos, este notición que la tiene emocionada a la par que muy nerviosa. La influencer decidía, antes de soltar la bomba de que va a formarse para ser actriz, darle un poco de misterio a la publicación, elucubrando con qué novedades podían estar poniendo su vida patas arriba y retando a sus seguidores a adivinarlo. Sonriente, iba descartando una a una las posibilidades: "Embarazo no, porque yo no me puedo quedar embarazada de manera natural y no he tenido tiempo para hacerme una reproducción asistida", "Habéis dicho que si ya estábamos en el último proceso de adopción* ojalá pudiera decir que sí, pero no", continuaba, para posteriormente descartar el anuncio del fichaje de Garay por algún club después de dejar el Valencia: "no sería yo quien lo dijese".

Finalmente, y tras asegurar que nunca "es tarde" para nada, Tamara revelaba emocionadísima su gran novedad:"¡La Gorro va a estudiar!", confesando que "es algo que tenía pendiente, que siempre me había apasionado, y es estudiar arte dramático". Como no puede matricularse en la universidad porque "mis pasos dependen de los de mi marido, voy a empezar a hacer un seminario de arte dramático".

Siempre optimista, Tamara ha asegurado que si ha compartido con su "familia virtual" su nuevo proyecto es para animar a todos sus seguidores a cumplir sus sueños: "es un consejo que siempre os he dado, siempre tenéis que hacer aquello que os gusta y que os haga sentir realizado y bien, nunca es tarde para alcanzar los sueños".

Deseando estamos ver a la influencer, que cuenta con un millón y medio de seguidores en Instagram, demostrando sus dotes interpretativas.