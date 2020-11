Tamara Valcárcel defiende públicamente a Isabel Pantoja en la polémica originada con su hijo

MADRID, 22 (CHANCE)

Tamara Valcárcel ha sido una de las artistas que ha aprovechado el confinamiento para pensar a corto y largo plazo y sacar adelante su carrera musical. De esta manera nos ha presentado su nuevo single 'Espérame en el cielo', un bolero muy emotivo que nos va a llenar el corazón tan solo escucharlo, que viene acompañado de una botella de vino con el nombre de la artista para que mientras escuchemos este trabajo, nos tomemos una copa y disfrutemos de la vida.

Ha sido imposible no preguntarle a la artista qué le parece la polémica que hay originada entorno a Isabel Pantoja y Kiko Rivera. La cantante se ha quedado muy sorprendida con lo que está sucediendo entre madre e hijo, ya que les tiene un cariño inmenso a los dos, sobre todo a la reina de la copla con la que tiene relación.

Por eso, Tamara ha querido mandar unas palabras preciosas a la Pantoja: "Isabel es maestra, ella es una maestra, alguien que está a un nivel superior como artista. No comparto que se la juzgue ahora como artista, es única, espectacular, yo la he visto en directo. yo le tengo mucha admiración y ella a mi también, porque lo sé. yo la admiro muchísimo. Como artista es alucinante".

En cuanto cómo es como persona, Tamara deja claro que no se puede juzgar a nivel artístico a una persona por lo que haya o no haya hecho en su vida privada y personal: "El ser buena artista no tiene que ver con ser buena persona, como artista es muy buena con sus compañeros, cariñosa y alegre".

Y ahora así, sobre el conflicto que hay entre madre e hijo: "Lo que tengan entre madre e hijo es tan íntimo, que a mí lo único que me gustaría es que se hablasen entre ellos, yo quiero fomentar el diálogo. Es lo único que puedo decir. Hay momentos que pueden pasar estas cosas, nos podemos confundir, pero al final todo se arregla en casa y en familia".