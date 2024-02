Tana Rivera asegura que apoya a su tío, Cayetano Martínez de Irujo

MADRID, 9 (CHANCE)

Aunque se lleva hablando meses de la polémica portada de la revista Lecturas en la podíamos ver a Genoveva Casanova y el Rey Federico de Dinamarca paseando -solos y por la noche- por las calles de Madrid, parece que todavía hay una persona que no se ha enterado del revuelo que estas imágenes han supuesto: Cayetana Rivera.

La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha estado este viernes en unos premios taurinos en Sevilla y le hemos preguntado por las críticas que está recibiendo su tío Cayetano por la defensa que ha hecho durante todos estos meses de su exmujer y parece que no estaba al tanto de lo ocurrido.

"Pero si es que ya me conoces, yo no veo nada, no veo la tele, veo Netflix" le decía al reportero al escuchar la pregunta y al ponerle en contexto, la joven sorprendía asegurando que "no me he enterado".

Lo que sí que ha querido dejar claro Tana es que "la gente critica mucho" y que no entiende porqué ahora su tío es el blanco fácil ya que a ella "me parece muy bien, por supuesto, me parece muy bien" que defienda a Genoveva porque "hay que defenderse, tienen unos hijos en común y yo creo que se quieren mucho y se tienen mucho cariño".

Además, aunque no sabe qué es lo que ha ocurrido con el Rey Federico de Dinamarca y Genoveva, sí que ha asegurado que tiene buena relación con su tío y su exmujer y que les apoya en todas las decisiones que tomen: "Por supuesto, sí, con los dos, yo no tengo problemas con nadie".