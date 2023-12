Tana Rivera se desmarca de su padre y deja en el aire si le apoya en sus declaraciones sobre su separación de Eugenia

MADRID, 26 (CHANCE)

Siempre en un discreto segundo plano a pesar de ser famosa desde la cuna por ser hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, y nieta de la duquesa de Alba, Carmen Ordóñez y Paquirri, Cayetana Rivera está en el punto de mira tras la comentadísima exclusiva que su padre ha dado en '¡De viernes!'.

El extorero se sentaba el pasado viernes en el plató del programa de Mediaset y, a corazón abierto, hablaba de su batalla legal con la duquesa de Montoro -de la que se separó hace 20 años- por la custodia de su única hija en común, Tana.

A pesar de que su relación en la actualidad es cordial, Francisco ha recordado lo mal que lo pasó cuando solicitó judicialmente la custodia de la joven, que entonces tenía 13 años. "Lo más bonito fue ella, compensa todo, pero la separación fue terrible. Yo no le tengo rencor a Eugenia, pero como se portó después no estuvo bien y yo sufrí mucho y Cayetana sufrió mucho" ha revelado, lamentándose de que a él se le "despellejó como padre y Eugenia dio pie a eso".

"Yo entré en depresión, fui al psicólogo-psiquiatra y me dijo 'no te medico porque tienes que torear, pero estás de libro'. Yo me agarré a mi hija y a mi profesión. Fueron dos años terribles que no quiero ni recordar" ha confesado, explicando que si solicitó la custodia de Tana fue para que "el día de mañana" su hija no pudiese echarle en cara que le pidió vivir con él y no luchó por ella.

Asegurando que con la joven "habla de todo" y también de este tema, Francisco no ha querido sin embargo entrar en detalles sobre por qué afirma que Eugenia le despellejó como padre ya que, a pesar de haber dado el paso al frente de contar su verdad en televisión, "no os he vendido mi alma".

Unas controvertidas declaraciones tras las que Cayetana ha reaparecido mostrando su apoyo incondicional al extorero, con el que ha pasado Nochebuena y Navidad en Sevilla. Acompañada por Lourdes Montes y por sus hermanitos Carmen y Curro, la nieta de la duquesa de Alba ha dado la callada por respuesta y se ha desmarcado de lo que su padre ha revelado en '¡De Viernes!', dejando claro que no piensa entrar en este tema sobre el que su madre tampoco ha dicho nada públicamente.

Sin embargo, y a pesar de su silencio, Tana se ha dejado ver tranquila y sonriente, lo que evidencia que nada de lo que ha dicho Francisco sobre Eugenia en televisión le ha afectado ni ha cambiado la especial relación que mantiene con el exdiestro.