Tana Rivera se pronuncia sobre el duro cruce de declaraciones entre su padre y su tío Kiko Rivera

MADRID, 17 (CHANCE)

Semanas después de que Francisco Rivera diese un golpe sobre la mesa y decidiese romper para siempre su relación con su hermano Kiko Rivera - "Hay más cosas que nos separan de las que nos unen, los vínculos no se pueden forzar. Esto va de límites y yo he llegado al mío" sentenciaba - el hijo de Isabel Pantoja le contesta vía exclusiva y, con unas durísimas declaraciones, deja claro que él tampoco tiene ningún tipo de interés en hablarse con el torero.

"Mi relación con él era nula. ¡Rompe lo que ya está roto! Mi hermano me importa un carajo. ¡No quiero saber nada de él!", asegura Kiko, que no duda en tachar a Francisco de "prepotente" y "egocéntrico", afirmando que no quiere a nadie y que nunca se ha preocupado por él.

Un cruce de reproches que evidencia que una reconciliación ya es imposible entre los hijos de Paquirri y un delicado asunto familiar sobre el que ahora se pronuncia por primera vez Cayetana Rivera.

Tan educada como discreta, la hija de Francisco y Eugenia Martínez de Irujo - radiante en la presentación de la nueva Colección Crucero 2023 de Dior en Sevilla - asegura que "no leo nada y no sé nada" del enfrentamiento entre su padre y su tío, sobre el que confiesa que no va a decir ni una palabra: "Si me quieres preguntar algo mío, yo feliz, pero el resto es que no me entero de nada. Ese tema no, el que quieras mío pero no entro en él. Yo no digo nada, muchas gracias". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!