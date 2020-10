Tana Rivera, Sofía Palazuelo, Narcís Rebollo... los mejores apoyos de Eugenia Martínez de Irujo en su nueva etapa

MADRID, 22 (CHANCE)

Eugenia Martínez de Irujo está de enhorabuena. Hoy ha sido el primer día que ha participado por primera vez en una exposición de pintura y poder demostrar a todo el mundo el arte que tiene también en este nuevo ámbito que ha llegado a su vida para quedarse. Lo ha hecho en la exposición de su sobrino Jacobo, Espacio Valverde, donde ha mostrado las pinturas que ha realizado a lo largo de estos últimos meses.

Como no podía ser de otra manera, la hija de la Duquesa de Alba ha recibido el calor de todos sus seres queridos, en primer lugar Narcís Rebollo, su pareja, que no se ha separado de ella en ningún momento y le ha apoyado en esta nueva etapa, su hija Tana Rivera, que es el pilar fundamental de su vida, así como muchos amigos que no han querido dejar pasar la oportunidad de mostrar su admiración a Eugenia en este día tan bonito para ella.

Lo que más nos ha llamado la atención es ver también a Fernando Fitz-James Stuart junto con Sofía Palazuelo, apoyando a su tía Eugenia en esta nueva etapa. Por su parte, también ha acudido a la exposición, Fernando Martínez de Irujo, a quien hemos visto muy pendiente de las pinturas de su hermana.