Tania Llasera desmiente que se quiera separar de su marido

MADRID, 20 (CHANCE)

Últimas noticias

Tania Llasera ase ha visto envuelta en una nueva polémica porque desde que anunció que se había comprado una nueva casa en el campo, muchos han sido los seguidores que se han pensado que abandonaba Madrid. Algo que nos ha desmentido ya que se trata de una inversión para vivir y disfrutar de otra manera con su familia.

"Nueva casa en el campo, nueva ilusión, es una vía de escape, no me voy de Madrid, me gusta mucho vivir en la ciudad y en el centro además, pero sí que es verdad que me toca reforma y ponerla bonita. Es una ilusión, un privilegio, les voy a redondear la educación a mis niños" nos ha explicado Tania Llasera.

El vídeo del día Puigdemont y exconsellers recurren al TUE la suspensión de su inmunidad

Y de paso, la presentadora nos ha confirmado que no se muda: "No, no me voy de Madrid ni a palos. Lo que quiero es tener un balón de oxígeno, si puedes permitírtelo es maravilloso". Simplemente es un hogar donde: "Poder ir los fines de semana, en verano, poder darles una educación al aire libre, en el campo, con barro, que se manchen... me parece muy guay tener la oportunidad de poder sacarles".

También ha aprovechado para desmentir lo que algunos medios de comunicación recogieron de una de sus declaraciones en las que afirmaba que se había planteado separarse de su marido. Algo que, lejos de la realidad, se trata de una broma: "Es muy lógico, mi marido me ha dicho que no lo diga más, pero obviamente nunca he querido separarme de mi marido, estamos muy bien".