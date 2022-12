Tania Llasera nos confiesa estar en un momento muy feliz

MADRID, 10 (CHANCE)

Viviendo un momento personal y profesional muy bueno con la publicación de su último libro, 'Mujer tenías que ser', hemos hablado con Tania Llasera en la presentación del espacio "España a un clic" con el encendido del árbol de Navidad de Amazon, un espacio que se ha realizado en la edición navideña de Mercado de Motores. La escritora ha reflexionado para nuestros micrófonos sobre su situación actual y nos ha confesado que, aunque está feliz, sí que echa de menos los focos de los platós.

Tania nos desvelaba que hay momentos en los que echa de menos estar frente las cámaras, pero también asegura que ha sabido ver la vida que hay más allá de ella: "Sí, porque me gusta sobre todo trabajar en equipo, la camaradería. El tener un equipo lo echo de menos, más que salir en la tele en sí que me parece más superfluo. Pero también estoy muy contenta con mi vida ahora, no tengo problema".

Y es que la presentadora nos ha confesado que ha necesitado de ayuda profesional para ponerse en valor a sí misma: "Hay vida más allá de la televisión y no pasa nada. Me ha costado muchos años de terapia poder decir valgo para muchas cosas, ¿a qué lo digo bien que me ha costado mucho dinero? Valgo para muchas cosas".

La presentadora está centrada en su libro con el que está muy contenta y asegura que las redes sociales también hacen llegar a la casa de la gente: "completamente alejada de los focos pero luego las redes sociales te brindan la oportunidad de estar en casa de todo el mundo... no sé qué haría sin ellas".

Tania está encantada con la 'comunidad' que ha creado en sus redes sociales, con la que tiene un feedback muy bueno: "Yo tengo una comunidad de seguidores muy sana, me aportan muchísimo". En cuanto a qué le pide a este 2023, la presentadora y escritora nos confiesa que: "Salud para todos y que tengamos un año mucho mejor que el 2022. Vamos a mejorar".