Tania Llasera y Toñi Moreno reflexionan sobre la maternidad

MADRID, 31 (CHANCE)

Toñi Moreno y Tania Llasera son dos de los rostros más conocidos de televisión en este país y, en muchas ocasiones, han utilizado su notoriedad pública para dar visibilidad y tratar temas de los que no se hablan.

Recientemente, las dos presentadoras de televisión han sido protagonistas en redes sociales... ¿por qué? La agencia de comunicación Efya Digital, ha estrenado hace poco un podcast desde Cuidkers junto a Toñi Moreno, que está dando mucho de qué hablar en las redes y medios de comunicación. De hecho, seguro que tú también has visto ya algunas de sus frases más virales.

Tania y Toñi hablan abiertamente sobre la maternidad: cómo fue su embarazo, el parto y el postparto. Con total naturalidad, estas dos caras visibles de televisión reflexionan sin reparo y sin tapujos sobre este tema tan importante para muchas mujeres.

En este podcast hemos escuchado a la famosa presentadora andaluza explicar lo fácil que parece la maternidad a una edad avanzada: "Ana Rosa nos hizo pensar a todas que esto era sencillo" y ha desvelado que ella tuvo "un embarazo horroroso, un parte mejor y un postparto que me ha durado prácticamente...". Por su parte, las declaraciones de Tania también han tenido gran repercusión en redes sociales, sobre todo al confesar que duerme "con tapones, con un marido que ronca y los niños lo más lejos posible" ya que si no "no duermo, si es grave lo voy a oír".

Desde Cuidkers quieren visibilizar el papel tan importante que tienen los gestores familiares y cómo (a pesar de no ser un camino de rosas) luchan día a día por sacar adelante a sus familias, "porque la vida no viene con instrucciones". Es por ello, que además de este capítulo, tienen otros con temas de gran importancia como: la ansiedad en los niños, los trastornos de la conducta alimentaria contados desde la experiencia de Mi enfermera favorita, que es enfermera escolar, o el impacto de las pantallas en los más pequeños.