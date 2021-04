Tastia Group comienza a franquiciar The Fitzgerald Burger Company para "dar el salto nacional"

Prevé abrir 10 restaurantes a nivel nacional

Tastia Group ha decidido, un año después de la compra del 50% de The Fitzgerald Burger Company --la cadena de hamburgueserías valenciana fundada por los hermanos Mario y Carlos Gelabert-- "dar un paso más y pasar a implantar el sistema de franquicias en la cadena, con el objetivo de llevar a cabo su plan estratégico de expansión y convertirse en un referente gastronómico a nivel nacional".

Se trata de "uno de los grandes hitos" para Tastia Group para este 2021, que avala su gran apuesta por la marca The Fitzgerald Burger Company y por el sector de las hamburgueserías fast casual, "uno de los mercados que mayor evolución y crecimiento han experimentado en los últimos años", asegura la entidad en un comunicado.

A lo largo de 2020, la compañía he llevado a cabo la apertura de 4 restaurantes, alcanzando los 10 establecimientos en la Comunitat Valenciana y, de cara a 2021, tiene prevista la apertura de 10 nuevos restaurantes a nivel nacional.

Así, Tastia Group "afianza su posicionamiento como uno de los grandes grupos de restauración del panorama nacional, con gran experiencia tanto en el crecimiento y desarrollo de marcas, como en la expansión a través del sistema de franquicias, y avanza en su objetivo de consolidarse como un gran grupo multimarca, con enseñas de la talla de Muerde la Pasta, su buque insignia, así como Abbiocco y Savoiardi Cakes & Coffee".

"Tras un año desde la alianza estratégica con The Fitzgerald Burger Company y la evolución tan positiva que ha experimentado, estamos convencidos que la marca ya está preparada para dar el salto a nivel nacional. Estamos ante un concepto de negocio distinto y vanguardista en el mercado, con gran potencial y capacidad de crecimiento que cuenta con todos los ingredientes para convertirse en uno de los referentes en del sector de la restauración en España", afirma el CEO de Tastia Group, José María Carrillo.

"Una de las grandes razones de nuestra unión con Tastia Group fue por su gran experiencia en hacer crecer grandes marcas a nivel nacional, y no podemos estar más satisfechos con esta decisión. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí, pero llegamos con más ilusión y ganas que nunca por cumplir nuestro sueño. Gracias a nuestro tesón, a huir de los conformismos y a nuestra filosofía, estamos cada vez más cerca de llevar a The Fitzgerald Burger Company lo más alto", declara, por su parte, Carlos Gelabert, fundador de The Fitzgerald Burger Company.