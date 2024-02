Tatxo Benet (Mediapro) augura que el futuro del audiovisual es la producción virtual con IA

Velasco (AstraZeneca) y Macías (McKinsey) coinciden en las ventajas de la IA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

El CEO de Mediapro, Tatxo Benet, ha augurado que el "siguiente gran paso" del sector audiovisual es la producción virtual con Inteligencia Artifical (IA), que ha defendido que es más barata y eficiente.

Lo ha dicho este miércoles en el encuentro 'Forget AI ready - Now it's AI first' del Mobile World Congress, junto al director de innovación y estrategia digital de AstraZeneca, César Velasco, y la líder del centro de aprendizaje automático de McKinsey, Gloria Macías.

"Habrá algunos empleos que se verán afectados, claro. Esta es una forma mucho más eficiente de producir. Y si es eficiente, significa que es más barato", ha asegurado.

Según Benet, la producción virtual es más barata porque evita construir escenarios --ya que los estudios cuentan con grandes pantallas que simulan cualquier paisaje--, transportar personas y material y contratar personal para realizar estas actividades.

En cuanto a su experiencia con la producción virtual, Mediapro abrió estudios con IA y producción una película en ellos: "El director de fotografía estaba muy feliz".

LA FARMACÉUTICA ASTRAZENECA

Velasco ha analizado que en la actualidad la IA tiene un gran impacto en el sector farmacéutico: "Tanto en las cosas que hemos estado haciendo antes y que ahora podemos hacer más rápido, como en las cosas que no podíamos hacer antes y que podemos hacer ahora".

Entre las novedades, actualmente Astrazeneca puede fusionar bases de datos de diversos registros médicos y datos genómicos, metabólicos y ambientales para "aprender cómo funciona el cuerpo humano y cómo funcionan nuestras moléculas de una manera más rápida".

Trabajan para desarrollar un reconocimiento de voz para identificar una insuficiencia cardíaca 15 días antes de que el paciente necesite hospitalización y un reconocimiento de imágenes de electrocardiograma para ayudar a los médicos a identificar enfermedades que no son detectables a simple vista.

Ha recordado que la IA siempre se puede alternar con los procesos tradicionales y lo ha ejemplificado con un paciente que acude al médico y busca información en Google para complementar lo que le han explicado.

LA CONSULTORA MCKINSEY

Macías ha valorado que la IA está presente en los negocios desde hace muchos años y ha dicho que el reto es adaptar las competencias de los trabajadores a las nuevas casuísticas.

La consultora ha creado con IA un asistente virtual para facilitar el trabajo del personal: acceder a documentos sobre temas concretos, crear un guion para reuniones o conferencias y conocer expertos sobre el tema.

Preguntada por el impacto de la tecnología en los empleos, ha dicho que es una "discusión un poco falsa" porque, según uno de sus informes, la IA destruirá 6 millones de puestos de trabajos, pero generará 10 millones más.

Ha subrayado que la IA es "una gran oportunidad para hacer avanzar a la humanidad" y ser más productivos para, como ejemplo, crear más películas y resolver enfermedades complejas.