El TC admite el recurso del Gobierno contra el decreto-ley catalán de protección del derecho a la vivienda

También se admite el recurso del Ejecutivo de Sánchez contra el decreto catalán que habilita a poner límites a los precios del alquiler

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el Decreto-Ley de la Generalitat de Cataluña relativo al refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia del Covid-19.

El TC, en una providencia fechada el 7 de octubre, acuerda asimismo dar traslado de la demanda del Gobierno de Pedro Sánchez y de los documentos presentados tanto a la Generalitat como al Congreso, al Senado y al Parlament catalán para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Según el Gobierno, esa norma podría vulnerar las competencias del Estado en materia de legislación procesal. Por eso impugnó los apartados 1, 2 y 3 del artículo único del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 37/2020.

Esos apartados recogían que la persona arrendataria podía instarun incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.

Asismismo, indicaba que si no estuviese señalada fecha para el lanzamiento, por no haber transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 440.3 o por no haberse celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista.

Y apuntaba el Decreto-Ley que estas medidas de suspensión que se establecen "con carácter extraordinario y temporal", en todo caso, dejarían de surtir efecto en cuanto finalizara el estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre de 2020.

LIMITE A LOS ALQUILERES

En paralelo, el Tribunal Constitucional también admitió a trámite el otro recurso presentado por el Gobierno contra el decreto-ley catalán que habilita a poner límites a los precios del alquiler.

El Gobierno, si bien no pidió cautelares, considera inconstitucional el artículo 4 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler.

Esa norma, que fue aprobada por el pleno del Parlament el 9 de septiembre de 2020 --fue presentada por JxCat, ERC, los Comuns y la CUP--, limita el precio de los alquileres en 60 municipios catalanes. La ley salió adelante con 71 votos a favor de JxCat, ERC, los comuns y la CUP, y 63 en contra de Cs, el PSC-Units, el PP, los cuatro diputados del PDeCAT integrados en JxCat, y los dos diputados de Demòcrates integrados en ERC.