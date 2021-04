El TC defiende que apartó a Conde-Pumpido de los recursos del 'procés' para reforzar su apariencia de imparcialidad

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El auto del Pleno del Tribunal Constitucional por el que se acepta la abstención presentada por el magistrado de este órgano Cándido Conde-Pumpido para entender de los recursos presentados contra la sentencia del 'procés' independentista en Cataluña justifica esta decisión en la consecución de un refuerzo de la imagen de imparcialidad de este órgano.

El auto, que ha trascendido ese jueves y cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Ollero, señala que se trata de "garantizar preventivamente el derecho a un proceso con todas las garantías de quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones cuestionadas en los distintos procesos de amparo que han sido reseñados".

Asimismo, el Tribunal considera que con esta decisión se consigue "el propósito de reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad del Tribunal Constitucional en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, es decir, en defensa de la Constitución y los valores que proclama".

Con la salida de Conde-Pumpido del conocimiento de estos asuntos se reduce a un total de nueve los miembros del tribunal de garantías que podrán resolver sobre este asunto, a un magistrado del 'quorum' mínimo exigido, que es de ocho magistrados.

La decisión de Conde-Pumpido, formalizada mediante una carta al presidente del TC, se hizo pública el pasado 7 de abril, después de que las defensas del ex presidente de la Generalitat huido en Bélgica Carles Puigdemont y de varios de los condenados en el juicio del 'procés' celebrado en el Tribunal Supremo, como la del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, le recusaran al estimar que no es "neutral" ni "imparcial" por una conferencia celebrada en noviembre de 2017.

Se da la circunstancia de que del total de doce magistrados de este órgano desde hace unos meses ya no se cuenta con el progresista Fernando Valdés, que renunció al cargo después de que el Tribunal Supremo propusiera juzgarle por un presunto maltrato a su esposa. Antes de Conde-Pumpido, y también por participar en conferencias que aludieron a los hechos del otoño de 2017 en Cataluña ya se había abstenido otro magistrado, Antonio Narváez, del sector conservador.

'QUORUM' MÍNIMO

De este modo, el Pleno del TC se queda a tan sólo un magistrado del 'quorum' mínimo para adoptar decisiones, fijado en ocho de sus miembros, y se corre el peligro de que tanto Puigdemont como los condenados presenten nuevas causas de abstención en las próximas semanas, algo que no descartan según han manifestado a Europa Press en fuentes de sus defensas.

Además, la resolución de los recursos por las condenas se resolverá sin los especialistas en penal del órgano de garantías, que eran precisamente Conde-Pumpido y Narváez, el primero magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ex fiscal genreal del Estado y el segundo ex teniente fiscal también de lo Penal en el alto tribunal.

El abogado Andreu Van den Eynde, que ejerce la defensa de Junqueras y del exconsejero Raul Römeva, cuestionaba la imparcialidad Conde-Pumpido alegando que en una conferencia en el Congreso de los Diputados calificó de "amenazas" al orden democrático los hechos que se habían producido en Cataluña durante el otoño de ese año.

Narváez, por su parte, también apartó hace unas semanas de estudiar dichos recursos contra la sentencia del 'procés', después de que varios de los condenados le recusaran por unas manifestaciones que hizo en una conferencia calificando los hechos 2017 de 'golpe de estado'. Puigdemont también le ha recusado en lo relativo a sus recursos.