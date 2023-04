El teatro clásico llega al 'prime time' de La 2 con un programa que "no es un talent" con 30 aprendices famosos

Contará con Cristina Castaño, Inma Cuevas y Ángel Ruiz como mentores

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

RTVE ha presentado este jueves el programa 'A este paso (no) estrenamos' que llevará el teatro clásico al 'prime time' de La 2 con Cristina Castaño, Inma Cuevas y Ángel Ruiz como mentores de 30 aprendices famosos con potencial para actuar a los que les enseñarán las claves de la interpretación en una experiencia teatral en la que no compiten entre ellos, por lo que no se trata de un talent ni un concurso, como han puntualizado en la presentación.

Producido por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), el programa se ha presentado este jueves en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares (Madrid), el escenario que ha acogido sus grabaciones con la asesoría teatral de Álvaro Tato. El primero de los programas se emitirá este miércoles 19 de abril, a las 22:00 horas, en La 2 y RTVE Play.

Los tres mentores participarán en toda la temporada y, en cada entrega, tomarán a tres famosos como aprendices para transmitirles todo lo que saben. De este modo, cada capítulo estará dedicado a una obra de teatro, de la que se extraerán tres escenas, cada una de las cuales será interpretada por una pareja formada por un mentor y un aprendiz.

Serán comedias y dramas relevantes con temas universales y vigentes como el feminismo, la venganza, la pasión, la familia, el duelo, y se interpretarán joyas como 'La vida es sueño' de Calderón de la Barca; 'El perro del hortelano' y 'Fuenteovejuna' de Lope de Vega; los 'Entremeses' de Cervantes; 'Don Juan Tenorio' de Zorrilla; 'La Celestina' de Fernando de Rojas; 'La venganza de Don Mendo' de Muñoz Seca; 'Bodas de sangre' de Federico García Lorca; 'Luces de Bohemia' de Valle-Inclán; y 'Don Gil de las Calzas Verdes' de Tirso de Molina.

Los mentores y los tres aprendices se encontrarán en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, donde descubrirán la obra y ensayarán en un entorno multidisciplinar. Los ensayos culminarán con el estreno de las escenas, con vestuario de época, ante un público real formado por desconocidos que verán cómo se meten en la piel de los grandes clásicos.

"Es un homenaje de La 2 al mundo del teatro en toda su amplitud, a los grandes teatros, autores, y al maravilloso oficio de la interpretación", ha explicado en la presentación la directora del área de Sociedad de RTVE, Urbana Gil, que ha añadido que el programa combina "divulgación, entretenimiento y rigor". "No es un talent ni un concurso, es una experiencia teatral a la que hemos sometido a 30 personajes populares que esperamos hayan disfrutado", ha destacado.

Por su parte, el director general de Zeppelin (Banijay Iberia), Miguel Martín, ha señalado que "es un proyecto lleno de emoción y magia, gracias al enorme talento de los mentores y a la valentía de esas 30 personas que han decidido exponerse y exponer las emociones".

El programa busca "un equilibrio entre entretenimiento, pasión, emociones y respeto a este oficio", ha añadido Álvaro Tato, asesor teatral. "Es un programa muy emocionante y divertido que nos hace vivir el teatro desde dentro, desde el vértigo que se siente al borde del escenario, y desde la alegría que se vive después de actuar", ha confesado.

Por su parte, la actriz Cristina Castaño, mentora del programa, ha dicho que este espacio "es un regalo del universo" que "llegó por sorpresa" y ha recalcado que "ha habido mucho respeto al teatro, no es una competencia, no hay un ganador, el teatro es sagrado y ceremonial, tienen otros valores que no están vigentes hoy día".

Mientras, Ángel Ruiz ha prometido "un tsunami de emociones amor y diversión" a los espectadores que están en sus casas y espera que el programa despierte la vocación por el teatro e Inma Cuevas ha deseado que "el público se enamore del teatro". "Necesitamos público nuevo, que las nuevas generaciones vayan al teatro y este es el programa ideal", ha añadido.

PERSONAJES DESDE TODOS LOS ÁMBITOS

Los participantes de este programa serán nombres conocidos ligados a la música, como El Chojin, Andrés Salado, Arkano, Brisa Fenoy, Ricky Merino, José Manuel Zapata, Anni B Sweet y Sole Giménez; figuras de la literatura, como Espido Freire y Lucía Etxebarría; personas ligadas al deporte como Juanma Iturriaga, Joana Pastrana, David Meca, Lourdes Mohedano, Pedro G. Aguado y Jorge Blanco; y representantes del mundo de la danza, como Poty Castillo y Cecilia Gómez.

También participan rostros imprescindibles de la televisión como Adriana Abenia, Mariló Montero y Quico Taronjí; científicos como Ricardo Moure y Francesc Gascó-Lluna (Pakozoic); humoristas como Gemma Palacio (Esperansa Grasia) y Miguel Lago; el diseñador Eduardo Navarrete; el chef Gonzalo D'Ambrosio; el ilusionista Miguel de Lucas; la activista LGTBI+ Rocío Sáiz; y el periodista especializado en música clásica Martín Llade.

Algunos de ellos han asistido a la presentación, como la boxeadora Joana Pastrana que ha calificado su participación de "experiencia inolvidable". "Yo subo al ring y peleo, pero aquí hay que estar pendiente de tantas cosas... ", mientras que la actriz y presentadora Adriana Abenia ha comentado que "ha sido una bonita aventura" y "algo que no había hecho nunca". "Tenía esa espinita clavada", ha reconocido.

Finalmente, el ex jugador de baloncesto y presentador Juanma López Iturriaga ha comentado que sigue "metido en escena". "Grabé hace mes y medio y sigo metido allí. Pasaron cosas tan graciosas... y también momentos ciertamente angustiosos", ha afirmado.