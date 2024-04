Tecniberia insta a las empresas de ingeniería a ser conscientes de su tamaño al ampliar mercados

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Arquitectura, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia), Joan Franco, ha instado a las empresas españolas del sector a ser muy conscientes de la envergadura de cada una, porque "permite el acceso a una variada tipología de contratos, te amplía mucho el mercado donde pueden operar".

Franco ha abierto la Jornada 'Crecimiento inorgánico: fusiones y adquisiciones en las pymes consultoras de ingeniería', sobre el crecimiento inorgánico en el sector, informa la patronal en un comunicado.

Ha explicado que la ingeniería en España está muy atomizada y que son mayoritariamente pymes: "No es ni bueno ni malo, simplemente es así. Pero, como en cualquier sector económico, el tamaño importa".

"Una decisión de compra debe tomarse en el momento oportuno; si no lo haces puedes perder importantes oportunidades de futuro", ha añadido.

Entre los puntos a tener en cuenta para sus operaciones corporativas, ha destacado buscar sinergias con la compañía que se quiere adquirir; pensar cómo se mejoraría y crecería con la operación; tener tesorería para la operación ("mucho cuidado con realizar este tipo de operaciones 100% apalancadas"); que la operación no tenga vencedores ni vencidos, y diseñar cómo ser integraría la empresa a comprar.

PONENCIAS

En la II jornada anual de Tecniberia para directivos de consultoras de ingeniería y arquitectura, los expertos participantes han coincidido en que estas operaciones pueden ser positivas en las empresas para ganar tamaño y entrar en nuevos negocios, aunque implican riesgos.

LA ATOMIZACIÓN DEL SECTOR

El vicepresidente de SEG, Jaime Fernández Gómez, ha dicho que el crecimiento inorgánico es bueno para este sector (por ser muy atomizado y donde cuesta crecer vía orgánica por la fuerte competencia), y considera que a la ingeniería le conviene que haya menos compañías operando, para tener más garantías en los concursos públicos.

Xavier Martí, autor del libro 'Fusiones y adquisiciones en las Pymes', ha avisado de que a veces no conviene un crecimiento inorgánico, sobre todo cuando implica endeudarse mucho, cuando no se necesita crecer para mantener una buena evolución del negocio y de sus resultados, y cuando no hay estructura organizativa que permita controlar la empresa a adquirir.

El CEO de Meta Engineering, Enric Font Piqué, ha destacado los riesgos del crecimiento inorgánico en el sector: "Si no está clara la operación, si no hay alineamiento y si las sinergias a obtener son pequeñas, no merece la pena".

Respecto a las ventajas, ha subrayado la conveniencia de que la empresa adquirida sea menor que la compradora y que tenga cierta conexión con el negocio propio: "Los riesgos se disparan si vas a comprar a otros mercados o adquieres negocios que no conoces".