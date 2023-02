La tecnológica mexicana Beyond Technology aterriza en España con oficinas en Barcelona y Madrid

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La tecnológica mexicana Beyond Technology ha aterrizado en España y Portugal con la apertura de oficinas en Barcelona y Madrid con el objetivo de dar cobertura a ambos mercados en sus procesos de transformación digital.

La firma, cuya matriz está radicada en Estados Unidos, opera en 80 países y cuenta también con sedes en México, Colombia, Dubai y Pakistán, así como operaciones en Marruecos y Qatar, según un comunicado.

La firma presta servicios en distintos sectores como las finanzas, el comercio minorista, las telecomunicaciones, salud, educación, transporte y finanzas y, entre otros trabajos, participó en la mejora de la infraestructura red de Qatar de cara al pasado Mundial de fútbol.

"Para nuestra expansión global, España es un mercado clave para Beyond Technology y sus socios estratégicos, con el claro objetivo de posicionar nuestra cultura Beyond Essence, basada en una filosofía de balance de vida, capacitación y certificación constantes de nuestros empleados", ha señalado el consejero delegado y presidente del Consejo de Beyond Technology, Jorge Mandujano.