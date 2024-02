La teleco ecuatoriana Netlife contrata la plataforma de vídeo bajo demanda de Hispasat

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La teleco ecuatoriana Netlife --la principal operadora de fibra del país sudamericano-- ha firmado un acuerdo con Hispasat para incoporar a su cartera de servicios la plataforma de vídeo bajo demanda de la compañía española, denominada Wave OTT Plus y que se ofrecerá a los clientes con el nombre de 'Netlife Play'.

Hispasat ha destacado que gracias a esta solución 'llave en mano' Netlife prestará a sus clientes un servicio de "entretenimiento multipantalla de alta calidad" sin necesidad de desplegar una infraestructura propia, por lo que reducirá tanto la inversión inicial como el tiempo necesario para el lanzamiento del producto.

Hispasat ha detallado que Wave OTT Plus combina la plataforma tecnológica de distribución de vídeo OTT (over the top, por sus siglas en inglés) con los derechos de contenidos lineales y un "atractivo catálogo" de vídeo bajo demanda.

En concreto, el servicio incluye alrededor de 50 canales lineales internacionales, series, películas y otros contenidos proporcionados por los "principales programadores del mundo", además de los canales nacionales "más importantes" de cada país.

La plataforma de "marca blanca" de Hispasat está disponible para operadoras de telecomunicaciones y proveedores de servicios de internet en todos los países de habla hispana de Sudamérica y próximamente se ofrecerá también en Brasil.

"Estamos muy orgullosos de la confianza que un operador como Netlife ha depositado en nuestra solución Wave OTT Plus. Creemos que es la solución ideal para que operadores como Netlife puedan ofrecer a sus clientes de forma ágil un servicio integral de vídeo OTT (over the top, por sus siglas en inglés)", ha destacado el director comercial de Hispasat, Ignacio Sanchis.

Por su parte, el responsable nacional de Marketing de Netlife, Xavier Moreano, ha resaltado que "la potente solución" de Hispasat ha permitido el lanzamiento de 'Netlife Play' de un modo "sencillo y eficiente" para reforzar la oferta de la compañía.