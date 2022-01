Las telecos ingresaron 354 millones por el roaming en 2020, la mitad que el año anterior

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Las operadoras de telecomunicaciones ingresaron 354 millones de euros por los servicios de itinerancia (roaming) en 2020, la mitad que el año precedente por los efectos de la pandemia, según los datos publicados este viernes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Así, los ingresos finales, que se corresponden a los servicios que prestan los operadores a los clientes cuando están fuera de España, cayeron un 55%, hasta los 179 millones de euros, en un año también marcado por el crecimiento de los datos móviles.

La conexión a Internet supuso el 71,6% del total de lo facturado por itinerancia por los operadores, mientras que la mayoría de los ingresos tuvieron origen fuera del Espacio Económico Europeo.

Por su parte, el mercado mayorista, lo que cobran los operadores nacionales a sus pares por el uso de la red de sus clientes en España, cayó un 44% hasta los 175 millones de euros.

El roaming es un negocio importante para las operadoras porque supone unos ingresos con un alto margen y notable impacto en el Ebitda.

En lo que va de 2021, este segmento se ha recuperado ligeramente respecto a los datos de 2020, ya que no ha habido confinamientos severos, sin embargo, las operadoras coinciden en que siguen ingresando decenas de millones de euros menos en este concepto.

Asimismo, desde 2017, los usuarios del Espacio Económico Europeo no deben afrontar costes adicionales por usar el teléfono en cualquier país del área, gracias a la política 'Roam Like at Home', siempre que hagan un "uso razonable".

El efecto de esta política y las regulaciones ha motivado que los operadores pasaran de facturar más de 1.000 millones por estos servicios en 2008 a los algo más de 700 millones de euros del último año antes de la pandemia.

Los Estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han pactado ampliar hasta 2032 el programa 'Roam Like at Home' y se espera que el Consejo y el legislativo lo aprueben durante este año.