Telecos y químico, sectores que menos despidieron en 2020 frente a logística y hostelería, según Hays

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Los sectores químico, de telecomunicaciones y de electrónica fueron los que menos despidos realizaron en 2020, frente a logítistica y suministros, y hostelería, viajes y turismo, los más golpeados por la crisis del Covid, según la Guía del Mercado Laboral Hays 2021.

En concreto, el 48% de las empresas químicas consultadas por Hays no llevaron cabo despidos en 2020, al igual que el 45% de las empresas de telecos y del 42% de las que se dedican a la electrónica. En cambio, más de la mitad de las empresas logísticas y de suministro y el 44% de las de hostelería, viajes y turismo sí acometieron despidos que implicaron reducción de sus plantillas.

Sobre la razón de que el sector logístico se encuentre entre los que más despidos realizó el año pasado, Hays precisa que en este sector no todo es comercio electrónico y alimentación. "Hay mucha logística relacionada con hostelería, restauración y retal, ya que si no hay ventas no hay suministro, y además al sector también le ha afectado el cierre de fronteras", explica.

Pese a las restricciones de los diferentes Gobiernos para afrontar la pandemia, la cifra de despidos por reducción de plantilla sólo aumentó un 10% en 2020 y únicamente el 23% de las empresas realizó despidos que redujeron su número de trabajadores en plantilla.

Estas cifras se explican, según Hays, por la puesta en marcha de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). "El impacto en los despidos no ha sido mayor gracias a los ERTE, y esas ayudas para salvaguardar a parte de la plantilla han permitido que muchas empresas hayan podido subsistir con más plantilla de la necesaria", ha señalado Óscar Cebollero, director de Hays Barcelona.

Es responsable considera que una vez desaparezcan las ayudas de los ERTE, puede que aumenten "un poco" los despidos, aunque no mucho, pues las empresas "quieren volver a tener planes de crecimiento y seguir contratando".

Más allá de las compañías que despidieron para reducir plantilla, el 42% de las empresas encuestadas por Hays que finalizaron el contrato de alguno de sus trabajadores alegan motivos relacionados con el empleado o bien señalan que tenían la intención de sustituir a ese trabajador.

Por su parte, el 35% de las empresas asegura no haber llevado a cabo despidos en 2020.