Telefónica alcanza una cobertura 5G del 76% de la población y supera el objetivo fijado en 2020

Telefónica ha superado los objetivos de despliegue de la tecnología 5G en España que se había marcado para 2020, ya que, a fecha de 15 de diciembre la operadora ya ha cubierto más de 1.200 poblaciones con la nueva tecnología móvil, lo que supone dar cobertura al 76% de la población del país, según ha informado la compañía en comunicado.

Telefónica remarca que la puesta en marcha de la red de 5G el pasado mes de septiembre fue un compromiso que adoptó "con la sociedad y con la digitalización del país", dentro de su 'Pacto Digital', y recuerda que su objetivo era cerrar el año con una cobertura del 75% de la población y 921 poblaciones conectadas en toda España, cifras que ya han sido superadas.

La compañía detalla que con la instalación de más de 4.000 nodos se cubren actualmente poblaciones de muy distinto tamaño, desde las mayores con más de 250.000 habitantes, hasta las más pequeñas de menos de 1.000, "incluso algunas por debajo de los 150 habitantes".

En concreto, apunta que cuentan con acceso a la red de 5G de Telefónica todas las capitales de provincia, las principales ciudades españolas y poblaciones pequeñas de todas las comunidades autónomas como Navatejares (Ávila), con 55 habitantes según datos del INE de 2019, o Savallá del Comtat (Tarragona), con 58 habitantes.

En esta primera fase de despliegue, la compañía está trabajando con las últimas generaciones de radio que permiten el doble uso 4G y 5G con el objetivo de llevar la nueva tecnología "al máximo de población desde el primer momento".

En concreto, emplea una tecnología que combina el despliegue 5G NSA (Non Stand Alone) y DSS (Dynamic Spectrum Sharing) para desplegar inmediatamente después la red 5G SA (Stand Alone), cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización.

Este despliegue inicial está haciendo uso de los emplazamientos e infraestructuras actuales y, a medio y largo plazo, se irá complementando con nuevas estaciones base y 'small cells', según la capacidad o la cobertura lo vayan requiriendo.

Para ello, se están utilizando las bandas de 3,5 Ghz, única banda 5G ya licenciada a los operadores, y las bandas medias (1800 - 2100 MHz), donde actualmente opera el 4G, aprovechando la posibilidad de usar equipo NR (New Radio) que puede funcionar en ambas tecnologías a la vez.

Los nuevos despliegues irán acompasados de un paulatino apagado de las antiguas redes de segunda y tercera generación, que coincidirá con la sustitución del 100% de la red de cobre por fibra en antes de 2025, cuando también finalizará el apagado del 3G. "Esto permitirá una gestión más eficiente de las inversiones, ya que no será necesario incrementarlas para abordar los nuevos despliegues", añade.

AVANCES EN OTROS MERCADOS

Por otro lado, Telefónica también destaca los avances realizadas por la compañía en otros de sus mercados principales, como Alemania, donde la sociedad conjunta junto a Allianz para el despliegue de fibra óptica a través de una plataforma mayorista ha obtenido la autorización por parte de la Comisión Europea (CE) mediante un procedimiento abreviado.

De esta forma, la nueva sociedad, denominada Unsere Grüne Glasfaser (UGG), está ya operativa para comenzar a desplegar una red de fibra de 50.000 kilómetros en zonas rurales y semirrurales de Alemania, con el objetivo de rebasar los dos millones de hogares pasados en los próximos cinco años.

Por otra parte, apunta que este lunes se resolvió la subasta judicial de los activos de telefonía móvil del Grupo Oi en Brasil, en la que Telefónica, junto con sus socios TIM y Claro, ha conseguido hacerse con el control de los mismos por un total de 16.500 millones de reales brasileños (aproximadamente 2.684 millones de euros).

"Telefónica Brasil consigue así reforzar su liderazgo en un mercado en el que tiene ya más de 77 millones de clientes y apalancar su compromiso con el país, una de las cuatro geografías clave para Telefónica", incide.

Asimismo, apunta que a esto se suma la aceleración del proceso de fusión de las filiales en Reino Unido de Telefónica y Liberty Global, O2 y Virgin, después de que la Autoridad de la Competencia y los Mercados de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) aceptara la semana pasada la petición de las compañías de ir directamente a la fase dos del proceso".

"Seguimos ejecutando nuestro plan estratégico. Este año ha sido desafiante, pero Telefónica no se ha parado. Hemos cumplido tanto en Alemania como en Reino Unido, Brasil y España", ha remarcado que el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, quien ha destacado el compromiso de "contribuir de forma decisiva" a la digitalización de España.

Álvarez-Pallete ha asegurado que en la compañía seguirán cumpliendo con sus compromisos con el Pacto Digital, "no sólo en el 5G, sino también en la extensión de la fibra en millones de poblaciones rurales de España o Alemania". "Con todo ello demostramos, una vez más, que lideramos el camino hacia una conectividad y digitalización para todos, sostenible e inclusiva y que hará nuestro mundo más humano", ha incidido.