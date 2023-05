Telefónica cierra con una caída del 4,54% y lidera las caídas del Ibex tras presentar resultados trimestrales

El beneficio cayó un 57% por extraordinarios y los ingresos subieron un 6,7%, hasta superar los 10.000 millones

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Las acciones de Telefónica bajaron un 4,54% y se intercambiaban por 3,847 euros al cierre de la jornada bursátil de este jueves, el mismo día que la compañía presentó sus resultados trimestrales, con lo que la firma lideró las caídas del Ibex 35.

En concreto, la compañía facturó 10.045 millones de euros hasta marzo, un 6,7% más que los 9.410 millones de euros reportados en el mismo periodo del ejercicio anterior, si bien el beneficio neto fue de 298 millones de euros, un 57,9% menos en términos interanuales, por extraordinarios, cuando el consenso de mercado estaba entre los 300 y los 305 millones de euros.

En ese sentido, tres factores (ninguno vinculado con la actividad comercial y del negocio) explican la disminución del beneficio neto, según ha indicado la compañía.

Por un lado, en el primer trimestre de 2022 se anotó una plusvalía de 200 millones por la venta del 60% de su filial de fibra en Colombia a KKR, al tiempo que también influyeron "factores financieros", como la actualización de la puesta en equivalencia de Virgin Media O2, que resta esta vez 188 millones de euros, cuando en el primer trimestre de 2022 sumó 72 millones.

A ello se suma una mayor contribución fiscal, dado que Telefónica pagó más impuestos en el primer trimestre del año, en concreto, 162 millones de euros, cuando en el mismo periodo del año anterior abonó 94 millones de euros.

ANALISTAS

En cuanto a las recciones de los principales analistas, Bank of America ha destacado que Telefónica "registró unos buenos resultados en general". "Resulta alentador que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) siga mejorando a pesar de los vientos en contra de los costes del primer trimestre. De ahí la ambición de avanzar positivamente en el segundo semestre", ha añadido.

Por su parte, Citi ha opinado que los resultados del operador están "en línea" con el consenso del mercado, "con una mejora general de entre el 3,1% y el 2,4% en ingresos y en el Ebitda subyacente si se tienen en cuenta los 22 millones de euros de extraordinarios en Hispam".

En tanto, Sabadell ha destacado que los resultados de Telefónica en los tres primeros meses del curso están "por encima de lo esperando" tanto en ventas como en Ebitda, debido sobre todo al desempeño de sus filiales en Brasil y Alemania y a Hispam.

La entidad financiera también ha resaltado que en España las ventas estuvieron "ligeramente por debajo" del consenso (-0,2%), mientras que el Ebitda estuvo "totalmente" alineado con las perspectivas. "No esperamos impacto por estos resultados después de que el valor suba un 6% vs Ibex 35 en 2023 (+5% vs sector)", ha agregado la entidad en su análisis.

"Buenos resultados, por encima del consenso, con crecimiento de ingresos y Oibda (resultado operativo antes de amortizaciones) en operaciones 'core' del 6,5% y 2,2% respectivamente. Brasil, Hispam y Alemania superaron las expectativas de crecimiento de ingresos", ha resaltado por su parte Bestinver.

En la misma línea se han manifestado Renta 4 y GVC Gaesco, que también han destacado que las principales magnitudes reflejadas en los resultados de la compañía se sitúan en torno a las previsiones del mercado.