Telefónica emite un bono verde por un importe de 1.750 millones de euros en el euromercado

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, ha realizado este miércoles, al amparo de su programa de emisión de deuda 'Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments' (Programa EMTN), la emisión de un bono verde en el euromercado con la garantía de Telefónica por un importe total de 1.750 millones de euros.

Según ha explicado la compañía a la Comisión Nacional de Mercados y Valorse (CNMV), este bono ha sido muy bien recibido por el mercado y ha contado con una sobredemanda combinada que ha triplicado la oferta.

Esta emisión se divide en dos tramos. El primero de ellos, por un importe de 1.000 millones de euros, con vencimiento el 24 de enero de 2032, un cupón anual del 3,698% y un precio de emisión a la par.

El segundo de ellos, por un importe de 750 millones de euros, con vencimiento el 24 de enero de 2036, un cupón anual del 4,055% y un precio de emisión a la par.

El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 24 de enero de 2024. Se solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.

Un importe equivalente a los ingresos netos se destinará a inversiones elegibles de acuerdo con el Sustainable Financing Framework de 2023 incluyendo la transformación y modernización de las redes de telecomunicaciones basadas en redes fijas y móviles dealta velocidad.

Esto incluye la infraestructura de apoyo y el software para mejorar la eficiencia energética de las redes, así como la implementación del Plan de Energía Renovable de Telefónica, y el desarrollo e implementación de productos y servicios digitales con un enfoque en el ahorro de energía o recursos naturales.

El pasado ejercicio la compañía lanzó al mercado tres emisiones verdes: dos bonos híbridos en enero y agosto por importe de 1.000 y 750 millones de euros, respectivamente, y un bono senior de 850 millones de euros en noviembre.

De esta manera, Telefónica da continuidad a su estrategia de financiación, con una posición de liquidez que le permite mantener un cómodo perfil de vencimientos. Revalida, además, su posición de emisor líder de financiación sostenible en el sector telco global.