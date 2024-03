Telefónica iniciará en abril las pruebas para deslocalizar empleados y que trabajen desde otras provincias

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El próximo 1 de abril Telefónica comenzará una prueba piloto para la deslocalización de empleados, es decir, para que el personal que esté adscrito a un determinado centro de trabajo pueda desarrollarlo en otra provincia de su elección.

"Una de sus principales características es que se rompe con el paradigma tradicional de puesto de trabajo, evolucionando de un concepto asociado a un espacio físico, específico e inamovible, hacía un puesto de trabajo dinámico a distancia, en el lugar elegido por la persona trabajadora y fuera de la provincia del centro de trabajo al que se encuentra adscrita", detalla el tercer convenio colectivo de empresas vinculadas de Telefónica para el periodo 2024-2026.

La prueba piloto comenzará el 1 de abril y los trabajadores interesados en participar podrán solicitar en las "primeras semanas de marzo" su inclusión en estos ensayos, que se extenderán hasta el 31 de diciembre de este año.

No obstante, las solicitudes deberán ser aprobadas por cada dirección afectada un vez analizados los perfiles de las personas que hayan pedido participar.

Además, el convenio especifica que al tratarse de un piloto se establece un límite del 2% sobre la plantilla total de cada dirección básica, si bien se excluye al personal "fuera de convenio, SmartWork no susceptible de deslocalizarse, así como aquellas cuya actividad sea considerada no teletrabajable, no pudiendo superarse bajo ningún concepto este porcentaje".

Así, entre las condiciones para poder inscribirse en el programa piloto se indica que el trabajador debe tener asignadas actividades o proyectos que sean susceptibles de realizarse "en su totalidad al 100% en remoto", sin que se requiera "en ningún momento" de presencialidad en el centro de trabajo al cual esté adscrito.

Por otro lado, la presencialidad en el centro de trabajo de origen al que el empleado esté adscrito "no estará estructurada", sin embargo, el personal en deslocalización tendrá que "acudir a la mayor brevedad" y en "cualquier momento" al centro de trabajo de origen cuando su presencia sea requerida "a criterio del mando", si bien dichas visitas "deberán ser razonables".

"Igualmente, para mantener el vínculo con el equipo, mandos, compañeros es exigible una visita mensual como mínimo. En ningún caso se generarán gastos a cargo de la empresa en cualquier desplazamiento que deban realizar", añade el documento.

La compañía estudiará el funcionamiento de la prueba piloto y en función de los resultados obtenidos decidirá si incluir o no esta modalidad.

Los objetivos de este ensayo son modernizar el entorno laboral en la compañía y fidelizar el talento al favorecer este tipo de movilidad.