Telefónica respalda la consolidación entre operadores en Europa y cree que será "buena" para el sector

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha asegurado que en la compañía apoyan la consolidación del sector de las telecomunicaciones en Europa, dado que en el escenario actual con altas necesidades inversión no tiene sentido el número tan elevado de operadores que existe, y ha considerado que cualquier proceso que surja en este sentido será "bueno".

"Si se producen consolidaciones, nosotros las apoyaremos", ha afirmado Álvarez-Pallete Pallete en la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2020, en la que ha indicado que cree que esta oleada de consolidación "viene y será buena" y que Telefónica hará su parte.

En este sentido, el presidente ejecutivo de Telefónica ha subrayado que no tiene sentido lo que está pasando en Europa, ya que en el Viejo Continente hay actualmente más 400 operadores de telecomunicaciones, frente a los cuatro que operan en Estados Unidos y a los también cuatro que existen China.

En consecuencia, ha agregado que el ingreso medio por cliente en Europa es la mitad que en Estados Unidos, así como que la inversión per capita en 5G es de 94 euros en el Viejo Continente, en comparación con los 150 euros del país norteamericano. "No tiene sentido que haya tantas redes y con un nivel de inversión relativamente bajo", ha subrayado.

Por otro lado, ha remarcado que fuera de España Telefónica ya está jugando un papel en procesos de consolidación, como reflejan la fusión de O2 y Virgin Media en Reino Unido para crear uno de los mayores operadores del país, el lanzamiento de la compañía de fibra en Alemania o la compra en Brasil de parte de los activos móviles.

Asimismo, ha incidido en que en España la operadora de telecomunicaciones está reforzando su posición a través del despliegue de las nuevas redes de telefonía móvil 5G, que alcanza ya una cobertura del 80%. "Telefónica ya está haciendo ese refuerzo de posición o de liderazgo en sus mercados clave", ha remarcado.

Álvarez-Pallete ha apuntado que las compañías europeas han perdido valor en Bolsa en los últimos diez o quince años, mientras que las estadounidenses lo han ganado, lo que ha llevado a contar en la región con compañías con una capitalización menor, que siguen invirtiendo "muy fuerte", con una fragmentación del mercado "brutal" y con una presión a la baja de los precios increíble.

"He buscado en qué parte del tratado de la Unión Europa dice que este sector tiene que ser deflacionario y no existe", ha criticado Álvarez-Pallete, quien ha advertido de que las reglas de competencia han quedado "obsoletas" y definen mercados relevantes "del siglo pasado", ya que las operadoras actualmente no solo compiten entre ellas sino con otras plataformas.

FUSION O2 Y VIRGIN MEDIA

Por su parte, el consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, ha confiado en que la Autoridad de la Competencia y los Mercados de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) apruebe la operación de fusión de su filial O2 con Virgin Media (Liberty Global) a finales de mayo, tal y como está previsto, y se pueda cerrar a mitad de 2021.

Vilá ha explicado que la operación está actualmente en fase de análisis de las alegaciones, que han sido presentadas por Sky y Vodafone. En caso de la primera operadora, las partes ya han alcanzado un acuerdo para resolver las inquietudes planteadas por Sky y así se lo han comunicado al regulador.

En respuesta a la de Vodafone, Vilá ha señalado que la operación propuesta es "idéntica" a la que han llevado a cabo ellos en Países Bajos con Liberty o en España (con ONO) y Alemania anteriormente, así como a la que hubo en Reino Unido entre BT y EE, en las que se aprobaron sin condiciones las fusiones de operadores fijos y móviles.

SUBASTA 5G

Respecto a la inminente subasta de espectro para el 5G en la banda de 700 MHz en España, Vilá ha incidido en que las reglas no están cerradas y ha confiado en la racionalidad y el interés por la inversión prime más que la recaudación, como ha ocurrido en subastas recientes, en las que los operadores han asido además más "racionales".

"Todos tenemos que conseguir un retorno del capital empleado", ha incidido Vilá, quien ha apuntado que hay operadores que no se están presentado a las subastas de espectro y otros están pujando "con mucha racionalidad", evitando las "peleas y disrupciones" que se vieron en el pasado.

El consejero delegado de Telefónica, compañía que también abordará este año procesos de subastas para el 5G en Reino Unido y Brasil, además de en España, ha remarcado que cada euro, cada libra o cada real que se invierta en espectro "es menos dinero que se puede invertir en redes".