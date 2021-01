Telefónica vende la división de torres de Telxius a American Tower por 7.700 millones

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Telxius Telecom, sociedad del Grupo Telefónica participada minoritariamente, directa o indirectamente, por KKR y Pontegadea, ha firmado un acuerdo con la sociedad American Tower Corporation (ATC) para la venta de su división de torres de telecomunicaciones en Europa (España y Alemania) y en Latinoamérica (Brasil, Perú, Chile y Argentina) por un importe de 7.700 millones de euros, pagaderos en efectivo.

Dicho acuerdo establece la venta de un número de, aproximadamente, 30.722 emplazamientos de torres de telecomunicaciones y comprende dos transacciones separadas e independientes (de una parte, el negocio de Europa y, de otra parte, el negocio de Latinoamérica), fijándose los respectivos cierres una vez se hayan obtenido las correspondientes autorizaciones regulatorias.

Entre otros aspectos, el acuerdo de venta contempla un compromiso de empleo por parte de ATC, según ha informado la operadora española este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valoresd (CNMV).

Por otra parte, las operadoras del Grupo Telefónica mantendrán los actuales contratos de arrendamientos de las torres suscritos con las sociedades vendidas filiales de Telxius Telecom, por lo que dichas operadoras seguirán prestando sus servicios en términos similares a los actuales.

Las condiciones de renovación no incluyen ninguna cláusula 'all or nothing' adicional.

((HABRA AMPLIACION))