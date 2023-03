Las televisiones autonómicas alcanzan un 8,4% de 'share', situándose en datos de 2013, según FORTA

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Las televisiones públicas autonómicas alcanzaron en 2022 un 'share' del 8,4% situándose en datos de 2013, es decir, anteriores a la entrada de otros actores al sector audiovisual como las plataformas de 'streaming', según ha informado este lunes la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).

"Hemos consolidado audiencias del 8,4% que eran los mismos datos que había en 2013, antes de que todos estos actores entraran, de manera que, pese a la fragmentación de las audiencias, es un buenísimo dato", ha destacado la presidenta de FORTA, Carmen Amores, este lunes, en una rueda de prensa.

Al mismo tiempo, ha indicado que se ha incrementado en un 5% la inversión publicitaria "en un mercado que está cayendo". Estos dos datos --el 'share' y la inversión publicitaria--, hacen que estén "contentos y optimistas hacia el futuro", según ha señalado. En cuanto al impacto económico sobre el valor industrial, asciende a 1.100 millones de euros, según ha añadido.

"El balance de este año que ha terminado es que ha sido un año marcado por la incertidumbre pero hemos demostrado la robustez de los medios públicos autonómicos en un momento de gran competencia en el sector", ha subrayado.

Asimismo, ha puesto de relieve que en un año marcado por "la guerra en Ucrania", por el "aumento de la inflación" y la "cada vez mayor crispación política", han conseguido "crear un vínculo estable con los espectadores", alcanzando un 14,3% de audiencia media en los informativos de mediodía de las televisiones autonómicas.

Estos datos, según Amores, se deben a que las televisiones autonómicas tienen un papel que no hace nadie más. "Eso es una fortaleza, una oportunidad en un momento de muchas amenazas en el sector, y la hemos sabido aprovechar. Las televisiones autonómicas tienen en la proximidad y en lo local su razón de ser", ha insistido.

Amores también ha indicado que las radios y televisiones públicas autonómicas se encuentran en un momento de "transición hacia la digitalización e innovación". Al mismo tiempo se marcan como reto acercarse al público más joven, aunque no creen que los jóvenes ya no consuman televisión.

LA TV QUE VEN SUS ABUELOS PERO DE OTRA MANERA

"Siempre se comenta que el público más joven no está ya en la televisión, a mí me gusta recalcar que no está como creemos nosotros que debería estar, no que esté alejado de los contenidos de la televisión, los ve de otra manera, en otro soporte, a otras horas, fragmentados, con filtros, pero los ve", ha subrayado Amores, añadiendo que "están viendo la televisión que ven sus abuelos pero no quieren reconocerlo ni verla igual".

Por otro lado, la presidenta de FORTA ha puesto de manifiesto que las televisiones públicas autonómicas han financiado 306 producciones cinematográficas, "en línea con los años anteriores", y ha destacado que "muchas" de ellas han sido reconocidas incluso en "los Goya".

En este sentido, el secretario general de FORTA, Enrique Laucirica, ha asegurado que funcionan como un "capital semilla" para poner en marcha muchos proyectos cinematográficos. "Cuenta con el reconocimiento de los productores, del propio Ministerio de Cultura que está muy pendiente de las inversiones que llevamos a cabo en estos proyectos incipientes, porque son los que luego pueden retribuir a los guionistas, cosa que es muy importante, porque hay muchos trabajadores en fases previas de proyectos, que si no fuese por el capital de las televisiones autonómicas, no estarían suficientemente retribuidos, sería todo mucho más precario de lo que ya es en el sector cinematográfico", ha afirmado.

En cuanto a posibles alianzas con las plataformas de 'streaming', Laucirica ha indicado que se han encontrado con dos tipos de "barreras", por un lado, las de "temores estratégicos" y, por otro, las "barreras tecnológicas de las plataformas". "Vamos y venimos", han apuntado, al tiempo que han puntualizado que están buscando "la manera de convivir". "Está abierto el camino para ver cómo colaboramos, puede ser como agregadores de contenidos, hasta ahora parece que los eventos en directo están en la televisión lineal pero veremos", ha comentado Amores.

Por otro lado, Laucirica ha indicado que han tenido acercamientos a operadores privados "modestos" y no descartan "a medio plazo" algún proceso de integración.