Televisiones comerciales defienden que son "operadores responsables" frente a las plataformas de vídeo "sin filtros"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha defendido que son "operadores responsables" frente a las plataformas para compartir vídeos y contenidos digitales que tienen una "forma de actuar sin filtros ni controles internos".

"Somos operadores responsables, si en una televisión en abierto emitiéramos vídeos sin visionarlos previamente, sin preocuparnos de lo que vamos a emitir, el daño que podríamos ocasionar a jóvenes o colectivos vulnerables", ha advertido el presidente de UTECA, Eduardo Olano.

Así lo ha manifestado este martes el presidente de UTECA durante su intervención en la jornada 'El valor de los contenidos y la publicidad responsable. Periodismo y empresas' celebrado en Madrid.

En el caso en el que las televisiones emitieran vídeos "sin visionarlos previamente", pudiendo crear "espacios donde se fomente el odio o la violencia", Olano ha asegurado que lo primero es que la Administración "cerraría el canal" porque deben cumplir con las normas establecidas.

Así, ha criticado que "ningún modelo de negocio puede justificar esa permanencia, dejación de responsabilidades, a la que hacen gala las grandes plataformas de compartición de vídeo". "Esas compañías han declinado su invitación a este foro para dar explicaciones", ha asegurado.

En la misma línea, el presidente de UTECA ha cargado contra estas plataformas, a las que ha calificado de "gigantes digitales", por "su forma de actuar sin filtros, ni controles internos". "Nuestra preocupación es compartida con un amplio sector de la sociedad. Es preciso proteger a los usuarios más vulnerables independientemente del modelo de negocio", ha precisado.

"LA PROLIFERACIÓN DE PLATAFORMAS ELEVA EL RIESGO A LOS ANUNCIANTES"

Según ha señalado Olano, la televisión, la prensa y la radio ofrecen a los anunciantes "confianza y tranquilidad", así como "entornos seguros para la divulgación de su mensaje". "No se llevan sobresaltos, la proliferación de plataformas ha elevado el riesgo a los anunciantes", ha apostillado.

"No hay un entorno más seguro para sus marcas que la televisión, la radio y la prensa. Sumamos a ese entorno seguro una cobertura, una notoriedad", ha insistido el presidente de UTECA.

Asimismo, ha explicado que "el buen periodismo en entornos seguros es hoy más necesario que nunca" y ha resaltado la importancia "de los contenidos responsables y el respeto al público", incidiendo en que los medios de comunicación y las marcas comparten "un compromiso con la sociedad y un vínculo emocional".

"Nada de lo que sucede a los ciudadanos no es ajeno. Las televisiones en abierto somos nativos audiovisuales que hemos demostrado una gran adaptación al cambio, manteniendo intacta nuestra vocación de liderazgo, somos el principal medio de comunicación del país", ha manifestado Olano, quien ha defendido su "máxima responsabilidad y respeto" conocedores de su "influencia".

"Frente a unas plataformas de alcance global, las televisiones en abierto operamos desde el arraigo y la cercanía. Nos sentimos ciudadanos de este país, se nos distingue de esos gigantes digitales por la existencia de unas líneas rojas que no queremos sobrepasar", ha subrayado Olano, al tiempo que ha asegurado que el control editorial que ejercen sobre los contenidos que difunden "es la mejor garantía para anunciantes y audiencia".

EL RETO PARA LA REGULACIÓN DE LAS PLATAFORMAS

Tras la intervención del presidente de UTECA, se ha celebrado la mesa redonda 'La regulación, clave para una competencia equilibrada, ordenada y responsable', en la que la subdirectora General de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Cristina Morales, ha comentado que el reto para la regulación "es impresionante" debido al "dinamismo en el que se mueve este sector".

INFLUENCERS Y PUBLICIDAD

En este contexto, ha mostrado su preocupación por la publicidad de los influencers, que ya tienen que informar si están difundiendo contenido patrocinado. "Es bastante complicado. Estas grandes plataformas no están sujetas a la regulación española, aunque la audiencia sea española", ha advertido.

"El ámbito digital es global y no podemos poner puertas al campo. Si regulamos a los influencer solo podemos atacar a los que están en España y no los que están fuera, hay que atacarlo desde un ámbito europeo. La solución tiene que venir de Europa, con una posición nacional no se soluciona", ha añadido Morales.

Por su parte, el miembro de la Comisión Jurídica de UTECA Miguel Langle ha dicho que el mundo digital "va siete veces más rápido que el mundo no digital", por lo que "con la regulación se sigue yendo demasiado lento". "Cuando mi hija me dice 'papá voy a ver la tele' no me preocupa, pero cuando me dice que se va a su cuarto con la tablet pego un salto", ha manifestado.

LA NORMATIVA "NO ES SIMÉTRICA"

Para el presidente de la Asociación Usuarios de la Comunicación (AUC), en un mercado en el que se compite por la misma audiencia y con contenidos dirigidos hacia esa audiencia, "lo ideal sería una simetría normativa, con obligaciones similares".

"Partimos de una realidad en la cual, por las propias características del canal o lugar de origen de estos prestadores de servicios, la normativa al final no es simétrica. Se va avanzando, pero es evidente que no hay un tratamiento simétrico a los operadores", ha indicado.

Por otro lado, el director General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Víctor Rodríguez, ha incidido en que han procurado, a través de una normal, "atajar el fenómeno de la publicidad de las criptomonedas" que, en su opinión, "es una preocupación muy lógica".

"En el caso de los criptoactivos, yendo al ámbito del fraude financiero, no hemos tenido tanta suerte a la hora de pedir la colaboración de las grandes plataformas", ha indicado Rodríguez, destacando que, en educación financiera, están "haciendo todo" lo que pueden.

Durante su intervención, el socio responsable de Mercados de PWC, Manuel Martín, ha señalado que no percibe que un padre sepa "qué debe ver su hijo": "Estamos convencidos de que la autorregulación es clave".

"Ha habido unos años muy revueltos, donde han aparecido influencers que tienen detrás grandes organizaciones. Ahora un influencer va a tener mucho más interés en cumplir la autorregulación, porque ahora no son personas individuales. El mercado se va a consolidar", ha añadido Martín.

Por último, el director General de Autocontrol de la Publicidad, José Domingo, ha explicado que "dentro de la audiencia hay públicos más maduros y públicos más vulnerables" y que la "gran diferencia" entre regulación y autorregulación es que la autorregulación "es una norma que imponen las autoridades públicas que afectan a todos los intervinientes en el mercado y parte de un compromiso previo de las empresas".