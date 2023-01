Tellado asegura que, si extrapolan las cifras, la legislatura podría terminar con 1.200 agresores sexuales beneficiados

PLASENCIA (CÁCERES), 20 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que, si se extrapolan las cifras de beneficiados hasta el momento por la ley del 'sólo sí es sí', la presente legislatura podría terminar con 1.200 agresores sexuales con rebaja de sus penas.

Tellado se ha referido a que, hasta el momento, 200 agresores sexuales han visto reducidas las penas desde la entrada en vigor de esa norma, ocho de ellos en Extremadura, un extremo, ha dicho, por el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha conseguido" pasar a la historia por estas "cifras del terror".

"Si extrapolamos las cifras podríamos decir que acabaremos la legislatura con 1.200 agresores sexuales beneficiados de la incompetencia de Pedro Sánchez e Irene Montero", ha subrayado el 'popular'.

El vicesecretario general de Organización del PP ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el acto de presentación de Fernando Pizarro como candidato a la reelección en la alcaldía de Plasencia (Cáceres), en el que también ha participado la presidenta del PP extremeño, María Guardiola.

En esta línea, Miguel Tellado ha considerado que es "grave" equivocarse y tener en España un gobierno "incompetente e insensato", pero ha indicado que "más grave es no reconocer el error por la soberbia de un presidente instalado en la verdad absoluta".

"Ha conseguido pasar a la historia por datos francamente preocupantes y por datos francamente graves", ha señalado, al tiempo que ha añadido que, ante ellos, el PP tiene la "obligación moral" y "ética" de aprovechar cada oportunidad de hablar en público y ante los medios para decirle al Gobierno que "basta ya".

"El Gobierno debe rectificar su error en esta ley y el Gobierno tiene la obligación de asumir las responsabilidades políticas derivadas de un error tan grave. Pedro Sánchez debe cesar hoy y no mañana a la ministra de Igualdad y Pedro Sánchez debe asumir las responsabilidades políticas de una decisión inadmisible en un estado de derecho", ha incidido.

No obstante, Miguel Tellado ha considerado que la rebaja de penas de la ley del 'sólo sí es sí' no será el único legado negativo que Pedro Sánchez dejará a los españoles, por lo que ha propuesto a los ciudadanos que le digan "no" al presidente del Gobierno.

Así, según ha dicho, España "no merece un gobierno que vive a espaldas de la realidad" y que "no está dispuesto a poner soluciones a los problemas existentes porque está instalado en la negación de todos".

De esta manera, ha recalcado que Sánchez tiene en su haber ser el presidente del único país de la UE que a día de hoy no ha recuperado los niveles de riqueza anteriores a la pandemia y del que lidera el desempleo en Europa, con una tasa que duplica la media europea.

También tiene Sánchez el "discutible honor" de ser un presidente de "récords", entre los que se encuentra la deuda pública, además de ser "plusmarquista" en inflación.

"Nunca hemos tenido en España un gobierno tan desconectado de la realidad social que vive su país. Nunca no, es que esto ya ha sucedido y el presidente en ese momento se llamaba Rodríguez Zapatero", ha asegurado.

"Cambiar las cosas está en nuestras manos y hay una pulsión de cambio que recorre toda España, recorre Extremadura y recorre todo un país, una pulsión de cambio que dice al socialismo no, que dice a Pedro Sánchez no y que dice aquí en Extremadura a Fernández Vara no", ha concluido.